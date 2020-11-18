Міжнародний день чоловіків: що подарувати

Міжнародний день чоловіків щорічно святкують 19 листопада 2020 року.

Свято було запроваджене з ініціативи австрійського магістрату та керівництва відділення ООН у Відні.

Окрім того, саме цього дня відбувалось вручення Всесвітньої чоловічої премії видатним діячам політики, культури, науки та бізнесу. Серед лауреатів – Папа Римський Іван Павло II, тележурналіст Ларрі Кінґ, модельєр Карл Лаґерфельд, музикант Пол Маккартні, співак Лучано Паваротті, режисер Стівен Спілберґ та багато інших.

Читайте: Календар державних свят на 2020 рік

Міжнародний день чоловіків – найкращий день, щоб привітати коханих та подарувати приємні подарунки.

Факти ICTV зібрали п’ять ідей для подарунка чоловікам.

Набір спідньої білизни

Одним з варіантів подарунка може бути набір спідньої білизни, але якщо він призначатиметься близькій коханій людині. На сьогодні існує великий вибір тканин, різноманітних видів та виробників.

Найкраще обрати спідню білизну відомого та перевіреного бренду, щоб ваш чоловік зрадів такому подарунку.

Вироби зі шкіри

Другим варіантом подарунка можуть бути вироби зі шкіри – гаманець, ремінь чи сумка. Це потрібні речі, які ваш чоловік використовуватиме щодня. З таким набором можна вигадувати різні варіанти.

Для подарунка можна комбінувати різні варіанти: два-три шкіряні ремені, гаманець та ремінь, сумка та гаманець, сумка, сумка та ремінь. Окрім того на ринку зараз є послуга гравіювання. На будь-якому шкіряному виробі можна викарбувати напис та зробити подарунок особливим.

Парфуми

Парфуми також можуть бути хорошим подарунком. Це доволі особистий дарунок, який вимагає точного влучання.

Орієнтуючись на вподобання вашого чоловіка, можна обрати хороші нішеві чи люксові парфуми, які довго триматимуться на шкірі.

Настільні ігри

Настільні ігри – хороший подарунок для відпочинку. На Всесвітній день чоловіків можна обрати Монополію, Еліас, Мафію, Покер, Скрабл, шахи, шашки та багато інших. Вибір залежить від вподобань та побажань того, кому призначається такий подарунок.

Дерев’яна карта

Ще одним красивим подарунком може стати дерев’яна карта світу чи України. Зазвичай вони є доволі великими та гарно доповнюють будь-який інтер’єр.

Такі карти подібні до пазлу, де потрібно самостійно вивішувати на стіні усі області чи країни світу.

Календар свят на листопад

У календарі свят на листопад 2020 налічується 25 визначних дат. 17 листопада святкують Міжнародний день студента, 21 листопада – День Гідності та Свободи.

Державних свят у цьому місяці не буде, а отже, додаткових вихідних теж.

Фото: dreamstime, lvivleather, enjoythewood