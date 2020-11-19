Біткоїну прогнозують ціну в $318 тис.: причини зростання криптовалюти

На цьому тижні, вперше з грудня 2017 року, ціна біткоїна офіційно перевищила $18 тис., що підняло її ринкову капіталізацію до рекордного рівня в $336 млрд.

Чому здорожчав біток

Нещодавній сплеск біткоїна викликаний двома основними причинами, вважає доцент бізнес-школи університету Сіднея Барні Тан.

Одна з них – це оголошення, зроблене PayPal у жовтні, коли платформа заявила, що дозволить своїм користувачам купувати, продавати і зберігати токени, а також брати участь у транзакціях із біткоїнами.

Другий фактор – це так звані мережеві ефекти: ідея про те, що цінність криптовалюти збільшується в міру того, як усе більше людей купують, володіють і використовують її.

Читайте: Смартфон замість гаманця і перша криптогривня: якими будуть гроші майбутнього

Що буде далі – прогноз ціни біткоїна

Найвища ціна цифрового токена була зафіксована в грудні 2017 року і склала $19 783, але, на думку аналітиків Deutsche Bank, було всього п’ять інших днів в історії, коли його ціна піднімалася вище $17 тис.

Нині багато аналітиків прогнозують, що ціна біткоїна може перевищити $20 тис.

Водночас щонайменше один великий банк США стверджує, що до кінця 2021 року ціна нестабільної криптовалюти може досягти $318 тис.

Джерело: Vice, Coindesk