Demon’s Souls та Assassin’s Creed: у що пограти у листопаді 2020

Геймери дочекалися листопада, який в 2020 році досхочу забитий новими релізами.

Звичайно, факт ще одного перенесення довгоочікуваного Cyberpunk 2077 засмутив багатьох. Однак листопаду є чим порадувати кожного гравця.

Крім того, цього місяця виходять дві ігрові консолі нового покоління.

Розповісти про всі найцікавіші ігри листопада дуже складно, тому ми зосередимося тільки на найбільших і незвичайних проектах.

Але увагу також варто звернути на:

Dirt 5;

Devil May Cry 5 Special Edition;

Bugsnax;

Godfall;

Kingdom Hearts: Melody of Memory;

Hyrule Warriors: Age of Calamity.

А тепер Факти ICTV пропонують ознайомитися з топ-5 відеоігор, які вийдуть в листопаді 2020 року.

Demon’s Souls

Нове покоління PlayStation почне дуже сильно. П’ята ігрова консоль від Sony дасть гравцям можливість зіграти в римейк відеогри 2009 року під назвою Demon’s Souls.

Вона стала початком популярного піджанру, який зараз відомий як Souls-like. Всі відеоігри цього жанру відомі своєю високою складністю, тому римейк ідеально підійде тим, хто шукає випробування.

У геймплеї практично не буде змін. Всі нововведення торкнуться графіки, музики, камери тощо.

Вже з перших кадрів можна сказати, що розробники з BluePoint Games виконали неймовірну роботу і вдихнули в світ Demon’s Souls нове життя. Моделі персонажів тепер набагато детальніші, ефекти приємніші, а анімації відповідають статусу нового покоління.

За словами розробників, відеогра працюватиме в динамічній роздільній здатності 4К і стабільних 60 кадрах в секунду. Також в Demon’s Souls повністю відсутні завантаження, завдяки чому не доведеться довго чекати відродження після чергової смерті.

А вмирати ви будете багато разів, перш ніж знайдете оптимальну тактику для проходження. Загалом Demon’s Souls стане прекрасною стартовою грою на PlayStation 5 як для фанатів оригіналу, так і для тих, хто тільки відкриває для себе цей жанр.

Дата виходу: 12 листопада

Платформи: PlayStation 5

Spider-Man: Miles Morales

У 2018 році на PlayStation 4 вийшов Marvel’s Spider-Man, який швидко заслужив титул найкращої відеогри про однойменного супергероя.

До виходу PlayStation 5 у гравців буде можливість ще раз зануритися у всесвіт “павучка”, проте цього разу під контролем гравців опиниться Майлз Моралез.

На відміну від Пітера Паркера, Майлз тільки нещодавно отримав свої здібності і ще вчиться тому, як це – бути Людиною-павуком.

Події Spider-Man: Miles Morales відбуватимуться через рік після закінчення оригінальної відеогри і розкажуть про становлення другого “павучка”.

Гравцям розкажуть про те, як Майлз шукає баланс між підтримкою виборчої кампанії своєї матері і спробами зупинити війну між корпорацією Роксон Енерджи і кримінальним синдикатом Underground.

Геймплей буде схожим на оригінальну відеогру, але з великою кількістю нововведень, таких як більша кількість атак по області та можливість зливатися з оточенням. Також арсенал Майлза поповниться новими гаджетами.

За словами розробників, масштаб Spider-Man: Miles Morales буде меншим, але розповість повноцінну історію в цьому всесвіті.

Попередньо відеогру порівнюють з доповненням Uncharted: The Lost Legacy, який був приблизно вдвічі коротшим за попередника, але не поступався йому за якістю.

Дата виходу: 12 листопада

Платформи: PlayStation 4, PlayStation 5

Call of Duty: Black Ops Cold War

Популярна серія Call of Duty не пропустить щорічний реліз, який цього року носить підзаголовок Black Ops Cold War.

Як завжди, у відеогрі буде одиночна кампанія, мультиплеєр і режим зомбі. Однак цього разу зміни в серії відразу впадають в око. І йдеться не лише про графіку.

Над Call of Duty: Black Ops Cold War працюють відразу дві студії – Treyarch і Raven Software, які працювали над мультиплеєром і одиночною кампанією відповідно.

Події відбуватимуться в 1980-х роках – часи так званої холодної війни – і будуть частково продовжувати події оригінальної Black Ops, яка є однією з найвідоміших частин Call of Duty.

У кампанії гравці візьмуть на себе роль оперативника ЦРУ Рассела Адлера, який намагається перешкодити радянському шпигунові з кодовим ім’ям Персей змінити баланс сил в сторону СРСР.

Оскільки кампанією займається Raven Software, варто очікувати чогось дійсно цікавого, адже їй уже давно не давали проявити себе в цьому полі. А одиночні ігри – це те, що у них виходить найкраще.

Мультиплеєр, нарешті, змінився до такої міри, що його можна назвати чимось дійсно новим. Хоча його “ядро” не змінилося, карти стануть набагато більшими, з’явиться техніка, тактика буде відігравати більшу роль.

Звичайно, улюблене “біжи і стріляй” тут нікуди не дінеться, однак зміни в бік масштабності повинні вплинути на звички багатьох гравців в Call of Duty.

Дата виходу: 13 листопада

Платформи: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox series X/S, ПК

Assassin’s Creed Valhalla

Після невеликої перерви студія Ubisoft повертає свою серію Assassin’s Creed. Нова частина з підзаголовком Valhalla перенесе гравців в епоху вікінгів і розповість історію Ейвор, який веде свій народ на завоювання незвіданих земель – Британії.

Як і годиться серії, дуже швидко Ейвор опиниться в центрі протистояння братства асасинів і тамплієрів.

Настільки кардинальних змін, як від Origins, чекати не варто, проте більший час розробки все одно дається взнаки.

Тепер у головного героя і супротивників буде витривалість, яка знижуватиметься з нанесенням атак, блокуванням тощо. Це повинно зробити бій більш розміреним.

Крім того, Ейвор зможе носити дві зброї в будь-якій комбінації, завдяки чому змінюватимуться і його атаки.

Віддаєте перевагу агресивному стилю бою – беріть в кожну руку по сокирі, хочете “класики” – щит і меч до ваших послуг, а найкреативніші гравці можуть спробувати битися з двома щитами або іншими витонченими комбінаціями зброї.

Системи прокачування і квестів також піддали змінам. Тепер набагато більше уваги буде приділятися умінням, очки яких гравець отримуватиме за досвід і дослідження світу. Та й самих завдань в світі буде менше, зате вони повинні стати більш різноманітними – від звичних для вікінгів набігів на села до зіткнень з містичним.

Стелс знову стане дуже важливим елементом геймплею. Повернеться прихований клинок, яким можна буде вбити більшість ворогів, якщо підкрастися до них непомітно. А також з’явиться можливість злитися з оточенням. І тут справа не обмежиться тим, що можна буде затесатися між ченцями.

Дата виходу: 10 листопада

Платформи: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox series X/S, ПК

Sackboy: A Big Adventure

Останнім в нашому хіт-параді йде платформер Sackboy: A Big Adventure. Ще пару років тому ніхто, крім Nintendo, не приділяв належної уваги відеоіграм в цьому жанрі, проте зараз все потроху змінюється.

PlayStation вирішила повернути Секбоя, проте цього разу його пригода буде трохи іншою. Замість креативу гравцям запропонують повноцінний платформер, який підійде як для компанії, яка хоче просто весело провести час, так і для тих більш хардкорних фанатів жанру.

На відміну від Little Big Planet, тут акцент зроблено на 3D-платформінгу, а не на так званому 2,5D. Пройти пригоду можна буде як одному, так і в компанії до чотирьох гравців.

Залишається сподіватися, що Sackboy: A Big Adventure буде настільки ж захопливою відеогрою, як і її попередник.

Дата виходу: 12 листопада

Платформи: PlayStation 4, PlayStation 5

Фото: PlayStation, Push Square,

Відео: PlayStation, Ubisoft