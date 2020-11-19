19 листопада – 323 день року. Які свята припадають на цю дату, прикмети і що не можна робити, читайте на сайті Факти ICTV.
19 листопада – яке сьогодні свято
Сьогодні у світі відзначають Міжнародний чоловічий день, закликаний звернути увагу на дискримінацію чоловіків та проблеми ґендерної нерівності. Крім того, 19 листопада – Всесвітній день філософії, у який традиційно проводять наукові конференції та зустрічі.
У цю дату також відзначають День відмови від паління, який щороку припадає на кожен третій четвер місяця. Його мета – звернути увагу на боротьбу зі шкідливою звичкою.
За церковним календарем, 19 листопада вшановується пам’ять Павла Сповідника, єпископа Малої Азії, який за життя боровся за християнство.
Іменини 19 листопада
День ангела у цей день святкують Анатолій, Арсеній, Віктор, Гаврило, Костянтин, Микита, Павло, Олександра, Клавдія, Ніна.
Читайте: Календар державних свят на 2020 рік
Прикмети на 19 листопада
- лід на річках та озерах – наступний рік буде урожайним;
- снігопад цього дня віщував сніжну зиму;
- зграї ворон у небі – до негоди найближчим часом.
Що не можна робити 19 листопада
- варто відмовитися у цей день від пишного застілля;
- не можна сваритися, лайка у домі накличе біду на його мешканців.
Календар церковних свят до кінця року
В останній осінній місяць українцям залишилося відзначити велике церковне свято – День святого Михайла 21 листопада.
Немало таких днів буде і в грудні.
Детальний календар церковних свят на 2020 рік дивіться на сайті Факти ICTV.