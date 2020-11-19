19 листопада – 323 день року. Які свята припадають на цю дату, прикмети і що не можна робити, читайте на сайті Факти ICTV.

19 листопада – яке сьогодні свято

Сьогодні у світі відзначають Міжнародний чоловічий день, закликаний звернути увагу на дискримінацію чоловіків та проблеми ґендерної нерівності. Крім того, 19 листопада – Всесвітній день філософії, у який традиційно проводять наукові конференції та зустрічі.

У цю дату також відзначають День відмови від паління, який щороку припадає на кожен третій четвер місяця. Його мета – звернути увагу на боротьбу зі шкідливою звичкою.

За церковним календарем, 19 листопада вшановується пам’ять Павла Сповідника, єпископа Малої Азії, який за життя боровся за християнство.

Іменини 19 листопада

День ангела у цей день святкують Анатолій, Арсеній, Віктор, Гаврило, Костянтин, Микита, Павло, Олександра, Клавдія, Ніна.

Читайте: Календар державних свят на 2020 рік

Прикмети на 19 листопада

лід на річках та озерах – наступний рік буде урожайним;

снігопад цього дня віщував сніжну зиму;

зграї ворон у небі – до негоди найближчим часом.

Що не можна робити 19 листопада

варто відмовитися у цей день від пишного застілля;

не можна сваритися, лайка у домі накличе біду на його мешканців.

Календар церковних свят до кінця року

В останній осінній місяць українцям залишилося відзначити велике церковне свято – День святого Михайла 21 листопада.

Немало таких днів буде і в грудні.

Детальний календар церковних свят на 2020 рік дивіться на сайті Факти ICTV.