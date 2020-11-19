PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle
Людмила Грубнік |

День чоловіків та філософії: яке свято 19 листопада

19 листопада – 323 день року. Які свята припадають на цю дату, прикмети і що не можна робити, читайте на сайті Факти ICTV.

19 листопада – яке сьогодні свято

Сьогодні у світі відзначають Міжнародний чоловічий день, закликаний звернути увагу на дискримінацію чоловіків та проблеми ґендерної нерівності. Крім того, 19 листопада – Всесвітній день філософії, у який традиційно проводять наукові конференції та зустрічі.

У цю дату також відзначають День відмови від паління, який щороку припадає на кожен третій четвер місяця. Його мета – звернути увагу на боротьбу зі шкідливою звичкою.

За церковним календарем, 19 листопада вшановується пам’ять Павла Сповідника, єпископа Малої Азії, який за життя боровся за християнство.

Іменини 19 листопада

День ангела у цей день святкують Анатолій, Арсеній, Віктор, Гаврило, Костянтин, Микита, Павло, Олександра, Клавдія, Ніна.

Читайте: Календар державних свят на 2020 рік

Прикмети на 19 листопада

  • лід на річках та озерах – наступний рік буде урожайним;
  • снігопад цього дня віщував сніжну зиму;
  • зграї ворон у небі – до негоди найближчим часом.

Що не можна робити 19 листопада

  • варто відмовитися у цей день від пишного застілля;
  • не можна сваритися, лайка у домі накличе біду на його мешканців.

Календар церковних свят до кінця року

В останній осінній місяць українцям залишилося відзначити велике церковне свято – День святого Михайла 21 листопада.

Немало таких днів буде і в грудні.

Детальний календар церковних свят на 2020 рік дивіться на сайті Факти ICTV.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка