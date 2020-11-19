ПП меню на Новий рік 2021: що приготувати

Зовсім скоро настане новий 2021 рік. Це рік білого металевого Бика, і на цей день важливо приготувати особливі страви, які порадують вас і припадуть до смаку символу прийдешнього свята.

Бик − врівноважена і спокійна тварина, яка, як і більшість травоїдних, любить часто і багато поїсти. А для тих, хто хоче не тільки смачно поїсти, а ще й зустріти свято без шкоди для фігури і здоров’я, Факти ICTV зібрали кращі ПП-страви для новорічного столу.

Особливості новорічного столу на рік Бика 2021

Стіл на Новий рік 2021 повинен бути досить консервативним, як у виборі страв, так і у продуктах, які для них використовуються. При цьому всі частування потрібно красиво прикрасити і правильно сервірувати, щоб вони одним виглядом викликали апетит.

Не варто подавати страви з яловичини або телятини, щоб не образити символ майбутнього року, краще використовувати птицю або інші види м’яса.

У складанні меню алкогольних напоїв потрібно бути обережним і не переборщувати. Бик не любить п’яниць, нестриманих людей і не стерпить на своєму святі погані звички.

Корисне меню на Новий рік 2021

Напої

Безалкогольні напої − прекрасна альтернатива. Особливо освіжаючим і смачним є натуральний журавлинний морс, для якого потрібно всього три інгредієнти.

Приготувати його нескладно, для цього свіжу журавлину необхідно ретельно перебрати, помити і розтовкти у ємкості з металу, що не окислюється.

З отриманої маси через марлю вичавити сік, а ягідну макуху залити водою і довести до кипіння на слабкому вогні.

Після чого остудити, додати цукор за смаком і вичавлений раніше журавлинний сік. Подавати з льодом у великому глечику.

Закуски

Як ми вже сказали, на столі повинні переважати свіжі овочі, а значить овочева тарілка – прекрасний апетайзер.

Підготуйте велике, красиве блюдо, в середину поставте невелику піалу з соусом. Соус може бути будь-яким, але корисніше зробити його зі сметани або нежирного йогурту, додавши часник і дрібно порізану свіжу зелень.

Навколо розкладіть свіжі овочі – помідори, огірки, соковитий болгарський перець, листя салату, моркву. Для оформлення та приємного запаху можна додати базилік.

Прекрасною закускою будуть й ПП-канапе. На шпажку по черзі нанизати помідори чері, моцарелу і маслини, доповнити смак можна шматочком курячої грудки або слабосоленим лососем.

Гаряча страва

Ідеальною гарячою стравою буде запечена індичка. У цього птаха дуже корисне, соковите і нежирне м’ясо, яке просто готується і прекрасно поєднується з овочами.

Для цього беремо цілу індичку, попередньо очистивши від нутрощів, і зрізаємо з неї зайву шкіру.

В окремій ємкості готуємо маринад: дві ложки меду змішати з соєвим соусом і запашними травами. Не варто використовувати готові соуси, в них зазвичай використовується жирний майонез, і це зведе всі ваші старання нанівець.

Маринуємо індичку кілька годин і відправляємо в духовку в рукаві для запікання приблизно на півтори години за температури 180 градусів. За 10 хвилин до готовності розріжте рукав і відкрийте індичку, завдяки цьому у м’яса буде рум’яна скоринка.

Корисні салати на Новий рік 2021

Рік Бика – саме час, щоб поекспериментувати і відмовитися від класичного олів’є та інших калорійних салатів. Здивувати гостей можна корисним салатом зі стручкової квасолі і печериць. Для нього вам знадобиться куряча грудка, печериці, половина цибулини, 50 г. сиру, сметана, два зубчики часнику.

Куряче філе дрібно нарізаємо і обсмажуємо на олії п’ять-сім хвилин, також обсмажуємо нарізану цибулю та печериці. Стручкову квасолю готуємо на пару або відварюємо. Після чого змішуємо всі інгредієнти у салатниці і додаємо дрібно нарізаний часник.

Для соусу нежирну сметану виливаємо у каструлю і додаємо дрібно натертий сир, доводимо соус до кипіння і однорідної консистенції, після чого виливаємо у салат і перемішуємо.