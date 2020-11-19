Міжнародний день чоловіків: привітання у листівках

Міжнародний день чоловіків святкують в усьому світі 19 листопада.

У цей день відзначається позитивна цінність, яку чоловіки приносять у світ.

Вперше цей день було урочисто започатковано у 1992 році Томасом Остером, щоб відзначити внесок чоловіків у різні аспекти життя.

Ось кілька оригінальних листівок, якими ви можете поділитися зі своїми близькими, щоб відсвяткувати Міжнародний день чоловіків.

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І пам’ятайте: справжній чоловік не думає про те, що про нього думають інші, він просто робить те, що йому потрібно, щоб досягти гармонії.

Про те, які державні свята у 2020 році чекають українців, читайте у матеріалі Фактів ICTV.