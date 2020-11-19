Міжнародний день чоловіків щорічно відзначається 19 листопада з 1999 року. Свято офіційно визнане ООН та відзначається у 60 країнах.

Цього дня прийнято поздоровляти представників сильної статі. Ми зібрали найкращі привітання і картинки для чоловіків!

Привітання у СМС

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Вітаю з Днем чоловіків!

Щастя нехай приходить з ним,

Серце радісно співає,

І хай клопоту не знає.

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Прекрасний чоловік, батько, сім’янин –

Про це всі знають, ти такий один.

Працювати ще встигнеш, сьогодні гуляй,

По правді сказати – відпочивай.

Кар’єри тобі бажаю крутої,

Від рідних поваги й доброї долі!

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Чоловіки, сьогодні ми вас вітаємо!

Великі надії на вас покладаємо.

Будьте здорові, кохані, багаті,

Доброї роботи, гідної зарплати!

Привітання у прозі

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Наші гаряче улюблені чоловіки, вітаємо! Будьте нашими захисниками, підтримкою і опорою! Працюйте в задоволення, відпочивайте зі смаком, а в будь-якій важливій справі успішно перемагайте!

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Ти найдорожче, що у мене є на цьому світі. А таке визнання я вирішила зробити, тому що сьогодні Всесвітній день чоловіків і ти у мене найкращий!

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Вітаю зі Всесвітнім днем чоловіків! Бажаю завжди залишатися сильним, мужнім, сміливим, наполегливим і впевненим! Будь щасливий і любимий!

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Привітання у картинках

Церковні свята в листопаді 2020

У календарі на листопад 2020 є також важливі дати для православних християн.

Зокрема, 28 листопада почнеться Різдвяний піст. Він один із найтриваліших і найсуворіших. Триватиме 40 днів і завершиться напередодні Різдва Христового – 6 січня 2021 року.