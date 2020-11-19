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Факти / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

Міжнародний день чоловіків: привітання у СМС, прозі и картинках

Міжнародний день чоловіків щорічно відзначається 19 листопада з 1999 року. Свято офіційно визнане ООН та відзначається у 60 країнах.

Цього дня прийнято поздоровляти представників сильної статі. Ми зібрали найкращі привітання і картинки для чоловіків!

Привітання у СМС

*****

Вітаю з Днем чоловіків!
Щастя нехай приходить з ним,
Серце радісно співає,
І хай клопоту не знає.

*****

Прекрасний чоловік, батько, сім’янин –
Про це всі знають, ти такий один.
Працювати ще встигнеш, сьогодні гуляй,
По правді сказати – відпочивай.
Кар’єри тобі бажаю крутої,
Від рідних поваги й доброї долі!

*****

Чоловіки, сьогодні ми вас вітаємо!
Великі надії на вас покладаємо.
Будьте здорові, кохані, багаті,
Доброї роботи, гідної зарплати!

Привітання у прозі

*****

Наші гаряче улюблені чоловіки, вітаємо! Будьте нашими захисниками, підтримкою і опорою! Працюйте в задоволення, відпочивайте зі смаком, а в будь-якій важливій справі успішно перемагайте!

*****

Ти найдорожче, що у мене є на цьому світі. А таке визнання я вирішила зробити, тому що сьогодні Всесвітній день чоловіків і ти у мене найкращий!

*****

Вітаю зі Всесвітнім днем чоловіків! Бажаю завжди залишатися сильним, мужнім, сміливим, наполегливим і впевненим! Будь щасливий і любимий!

Читайте: Календар свят в Україні на листопад 2020

Привітання у картинках

Міжнародний день чоловіків 2020: привітання у СМС, прозі і картинках Міжнародний день чоловіків 2020: привітання у СМС, прозі і картинках Міжнародний день чоловіків 2020: привітання у СМС, прозі і картинках Міжнародний день чоловіків 2020: привітання у СМС, прозі і картинках Міжнародний день чоловіків 2020: привітання у СМС, прозі і картинках

Церковні свята в листопаді 2020

У календарі на листопад 2020 є також важливі дати для православних християн.

Зокрема, 28 листопада почнеться Різдвяний піст. Він один із найтриваліших і найсуворіших. Триватиме 40 днів і завершиться напередодні Різдва Христового – 6 січня 2021 року.

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