Міжнародний день чоловіків щорічно відзначається 19 листопада з 1999 року. Свято офіційно визнане ООН та відзначається у 60 країнах.
Цього дня прийнято поздоровляти представників сильної статі. Ми зібрали найкращі привітання і картинки для чоловіків!
Привітання у СМС
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Вітаю з Днем чоловіків!
Щастя нехай приходить з ним,
Серце радісно співає,
І хай клопоту не знає.
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Прекрасний чоловік, батько, сім’янин –
Про це всі знають, ти такий один.
Працювати ще встигнеш, сьогодні гуляй,
По правді сказати – відпочивай.
Кар’єри тобі бажаю крутої,
Від рідних поваги й доброї долі!
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Чоловіки, сьогодні ми вас вітаємо!
Великі надії на вас покладаємо.
Будьте здорові, кохані, багаті,
Доброї роботи, гідної зарплати!
Привітання у прозі
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Наші гаряче улюблені чоловіки, вітаємо! Будьте нашими захисниками, підтримкою і опорою! Працюйте в задоволення, відпочивайте зі смаком, а в будь-якій важливій справі успішно перемагайте!
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Ти найдорожче, що у мене є на цьому світі. А таке визнання я вирішила зробити, тому що сьогодні Всесвітній день чоловіків і ти у мене найкращий!
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Вітаю зі Всесвітнім днем чоловіків! Бажаю завжди залишатися сильним, мужнім, сміливим, наполегливим і впевненим! Будь щасливий і любимий!
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Привітання у картинках
Церковні свята в листопаді 2020
У календарі на листопад 2020 є також важливі дати для православних християн.
Зокрема, 28 листопада почнеться Різдвяний піст. Він один із найтриваліших і найсуворіших. Триватиме 40 днів і завершиться напередодні Різдва Христового – 6 січня 2021 року.