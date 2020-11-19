Погода на вихідні в Україні – 21 та 22 листопада 2020

У суботу, 21 листопада, переважатиме холодна погода, у деяких областях прогнозують опади.

На сході країни вдень очікується 1°С нижче нуля, вночі від -2° до -5°С. Сніг прогнозують у Харкові, Донецьку і Луганську, а мокрий сніг з дощем можливий у Дніпрі та Запоріжжі.

У західних областях вдень стовпчики термометрів покажуть +1-3°С, вночі до -3°С морозу.

У південній частині України вдень прогнозують +1-4°С, вночі до +2°С, опади очікуються у Херсоні. На півночі країни +1-3°С вдень, вночі очікується до -5°С.

У центральних областях і Києві вдень +1-3°С, вночі від -1° до -4°С. Мокрий сніг з дощем прогнозують у Кропивницькому.

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У неділю, 22 листопада, в Україні зберігатиметься низька температура.

На заході вдень прогнозують до +5°С, вночі до -3°С. У східних областях вдень до -3°С, вночі до -5°С.

У південній частині країни вдень очікується до +5°С, вночі -3°С. На півночі стовпчики термометрів вдень показуватимуть -1°С, вночі опустяться до -4°С.

У Києві в неділю буде мокрий сніг з дощем, вдень +1-3°С, вночі до -4°С.

Загалом синоптики прогнозують, що погода в Україні у грудні 2020 року буде не такою теплою, як минулого року. Українці на початку зими встигнуть насолодитися і снігом, і морозами.

Адже з 8 до 14 грудня в Україну вже нагрянуть морози до -11°С.