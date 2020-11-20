День Андрія Первозванного 2020: дата та історія свята

День Андрія Первозванного святкують 13 грудня, у народі його називають День Андрія або Андріїв день. Це велике церковне свято, з якого починаються зимові свята. 13 грудня не варто займатися важкою фізичною та розумовою роботою, а також вживати нецензурну лайку.

У цей день вшановують пам’ять великомученика Андрія Первозванного, який став першим апостолом Ісуса Христа, через те його так прозвали. Він проповідував християнство у країнах Чорного моря, зокрема в Іверії, Скіфії, Фракії.

За легендами, Андрій Первозванний побував на території України та встановив хрест на схилах річки Дніпро. Учень Христа сказав, що на цьому місці з’явиться могутнє місто. Таким чином Андрій Первозванний передбачив виникнення Києва.

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Крім того, великомученик був рибалкою, тому його постать наразі є святою для тих, чия діяльність пов’язана з водою. За легендами, свій шлях Андрій закінчив приблизно у 70 році після Різдва Христового. Його наказали розп’ясти на хресті у місті Патри, що у Греції.

Церковний календар на грудень

На останній місяць зими припадає багато важливих церковних свят. Окрім Дня Андрія Первозванного, у грудні святкують День Миколая Чудотворця, а також Різдво.

Дивіться церковний календар свят на грудень 2020, аби не забути привітати близьких і не пропустити важливої дати.

Фото: Рівненська єпархія Української Православної Церкви