День ангела Михайла випадає на суботу, 21 листопада. Цього дня шанують пам’ять одного з найвищий ангелів – Архангела Михаїла.

Згідно з православним календарем 2020, святі з ім’ям Михайло поминаються 82 рази за рік.

Ім’я Михайло походить від давньоєврейського імені Мікаель.

З хлопчиком Михайлом у вчителів і батьків зазвичай не буває проблем. Він намагається все робити добре і вчасно, активно бере участь у різноманітних спортивних змаганнях.

Ми підготували для вас привітання з Днем ангела Михайла, аби ви змогли привітати своїх чоловіків та хлопчиків з їхнім святом!

Привітання у прозі

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Вітаю з Михайловим днем ​​і бажаю щедрого щастя, щедрої любові, щедрої удачі.

Нехай цього дня для твого серця буде відкритий світлий горизонт – горизонт добра і благополуччя. І нехай на вулицях стає все холодніше, в душі твоєї нехай буде і тепло, і радісно.

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В Михайлов день зичу миру в душі, щоб в сім’ї жило щастя і панував мир. Нехай на столі завжди буде смачна їжа, а рідні будуть щирими зізнаннями обдаровувати кожен день одне одного. Нехай зберігають святі ваш будинок і близьких!

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Нехай Архангел Михаїл зберігає від бід, від горя і від пристріту. Нехай спокій і тепле світло зігріють ваші душі вдома. Нехай не бідує кишеню, нехай серця будуть багаті любов’ю до людей. Бажаю жити без зла і гніву. Бажаю вірити в Бога і добро. Зі святом!

Привітання у картинках

Календар церковних свят

У грудні також буде низка важливих дат, серед яких – дні пам’яті святих Варвари, Сави та Миколи.

Повний календар церковних свят на 2020 рік дивіться на сайті Факти ICTV.

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