20 листопада – День педіатра. Це професійне свято всіх лікарів, які лікують дітей, нерозривно пов’язане із Всесвітнім днем ​​дитини, який також відзначають цього дня.

Саме 20 листопада 1959 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила Декларацію прав дитини, започаткувавши ці два свята.

Цього дня заведено вітати всіх співробітників медичної сфери, які піклуються про малюків.

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Факти ICTV підготували найкращі привітання у віршах і листівках з Днем педіатра.

Привітання з Днем ​​педіатра у віршах

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Малюків лікувати – подвиг,

Поклик серця, справа життя.

Бажаю вам здоров’я, щастя

І лише світлого майбуття.

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Бажаю тобі всіх діток лікувати,

Щоб щастям палали їхні очі!

Вік горя не знати,

Легкими щоб були дні робочі!

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Улюбленого педіатра я сьогодні

Від щирого серця вітаю,

Любові, щастя й достатку,

Усього найкращого бажаю!

Привітання з Днем ​​педіатра у листівках

Календар неофіційних свят в Україні

Усі професійні дні вважаються в Україні неофіційними святами.

У такі дати заведено вітати представників різних професій.

Повний календар неофіційних свят в Україні до кінця 2020 року дивіться на Фактах ICTV.