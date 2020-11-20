У церковному календарі на листопад 2020 є кілька важливих дат для православних християн. Зокрема, саме на останній місяць осені припадає початок Різдвяного посту – одного із найбільш тривалих і суворих у церковному році.
Він триватиме 40 днів і завершиться напередодні Різдва Христового – 6 січня 2021 року. Саме 40 днів Мойсей водив єврейський народ пустелею, стільки часу Ісус постив перед тим, як почати служити людям, і 40 днів він з’являвся людям до свого вознесіння.
Також у листопаді святкують день Казанської ікони Божої Матері, вшановують пам’ять архистратига Михаїла і святителя Іоанна Златоуста.
Список найбільш значущих церковних свят у листопаді 2020:
- 4 листопада – Казанської ікони Божої Матері.
- 7 листопада – Дмитрівська поминальна субота або Дмитрівська батьківська субота.
- 8 листопада – день пам’яті святого великомученика Дмитра Солунського.
- 9 листопада – пpеподобного Нестора Літописця, монаха Києво-Печерського монастиря.
- 10 листопада – день пам’яті мучениці Параскеви.
- 21 листопада – Собор архистратига Михаїла або Михайлів день.
- 26 листопада – день пам’яті святителя Іоанна Златоуста.
- 28 листопада – початок Різдвяного посту.
- 29 листопада – апостола і євангеліста Матвія.
- 30 листопада – святителя Григорія чудотворця.
Та все ж одним із найбагатших на святкові дні є грудень. Так, згідно з церковним календарем на 2020 рік, деякі свята християни відзначатимуть кілька днів підряд.
Це, зокрема, День великомучениці Варвари (17 грудня), День преподобного Сави (18 грудня) і День святого Миколая (19 грудня).Читайте: Календар церковних свят на грудень 2020 Магнітні бурі в 2020 - календар на рік Різдво та День ЗСУ: календар свят на грудень 2020