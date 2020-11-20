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Факти / Lifestyle
Оксана Доротюк |

Коли святкуватимуть Великдень у 2021 році

Великдень у 2021 році відзначатимуть у травні. Це свято є перехідним та немає постійної точної дати святкування.

Це пов’язано з тим, що за церковним уставом день вираховують на підставі сонячного та місячного календарів. Також враховуються окремі вимоги: свято має припадати на неділю, відзначатись після іудейського Великодня та після першого повного місяця.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Великдень або Світле Христове Воскресіння – найшановніше християнське свято, яке відзначається на честь перемоги смерті Ісусом Христом.

Християни східного обряду Великдень у 2021 році святкуватимуть 2 травня. Християни західного обряду відзначатимуть його раніше – 4 квітня. Окрім того, перед Великоднем прийнято дотримуватись суворого Великого посту впродовж 40 днів. У 2021 році з 15 березня до 1 травня.

Церковні свята у жовтні

У календарі церковних свят на жовтень 2020 налічує сім визначних дат. Найбільше свято українці відзначають 14 жовтня – Покрова Пресвятої Богородиці, що належить до п’яти великих православних свят.

Окрім того, у церковному календарі 19 жовтня святкують День пам’яті апостола Фоми, 26 жовтня – Іверської ікони Божої Матері, а 31 жовтня – апостола та євангеліста Луки.

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