Батьки не тільки подарували вам життя, але і багато дали за ці роки. 2020 рік був важким, але на зміну йому вже поспішає повний звершень 2021 рік. Ваші батьки однозначно заслуговують на особливий подарунок.
Варіантів може бути безліч – від дрібничок до корисних речей. У будь-якому разі, він порадує маму і тата, оскільки увага – найкращий подарунок від їхньої дитини. Який подарунок батькам на Новий рік вибрати – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Оригінальні подарунки для батьків на Новий рік
Можна купити батькам техніку, яка їм потрібна: соковижималка, міксер або фотоапарат. Краще подарувати річ, яка буде потрібна обом батькам в побуті. Наприклад, не потрібно купувати кавоварку, коли мама найчастіше п’є ромашковий час замість лате.
- Аксесуари для машини
- Набір для пікніка
- Сейф
- Подарунки для спільного дозвілля
Подаруйте батькам можливість провести час разом. Новорічна вечеря в кафе або квитки в кіно стануть найкращими подарунками та піднімуть святковий настрій. Спільний майстер-клас з гончарства також стане незвичайним сюрпризом для тата і мами. Якщо немає ідей, що їм можна купити – подаруйте незабутні емоції.
- Набір для вишивання
- Дерев’яні моделі для збирання
- Корисні подарунки
Вибір на користь практичних подарунків для батьків потрапить в десятку. Корисними речами стануть подарунки для здоров’я – наприклад, красиві та якісні окуляри для зору. Важливо не переборщити – однозначно не потрібно дарувати прилади для вимірювання тиску або портативний пульсоксиметр на палець.
- Постільна білизна
- Плед
- Теплий домашній халат
Подарунки для настрою
Можна подарувати батькам на Новий рік атрибути в одному стилі. Наприклад, шапку – для тата стриману, а для мами трохи яскравішу. Також розгляньте варіант зі схожим посудом, який відрізняється незначною деталлю. Якщо у батьків гарне почуття гумору, то замовте парні футболки з оригінальним малюнком.
Подарунки, яких чекають
Не обов’язково дарувати батькам чарівний тур в Карпати (хоча якщо є можливість, то навряд чи вони засмутяться такому подарунку). Однозначно батькам сподобається, якщо ви подаруєте їм поїздку в санаторій поблизу або цікаве історичне місце, де вони ще не були.
Може, батьки давно хотіли з’їздити в гості до близьких друзів або родичів, але все ніяк не виходило. Новорічні свята – саме час для того, щоб відпочити від всіх турбот. Пам’ятайте, що в Новий рік збуваються всі найзаповітніші бажання.