У листопаді 2020 буде загалом дев’ять вихідних. Додаткових днів для відпочинку не буде, оскільки в останній місяць осені немає державних свят.

У місяці 30 днів, з яких 21 робочий, а решта – вихідні.

Вихідні в листопаді 2020

1 листопада;

7-8 листопада;

14-15 листопада;

21-22 листопада;

28-29 листопада.

Буде в листопаді багато професіональних свят і пам’ятних дат як національного, так і міжнародного значення. Ми виділили найбільш значущі.

Які будуть свята

1 листопада – День працівника соціальної сфери

3 листопада – День інженерних військ, а також ракетних військ і артилерії

4 листопада – День залізничника

9 листопада – День української писемності та мови

14 листопада – Всесвітній день боротьби з діабетом

15 листопада – День працівників сільського господарства

16 листопада – День працівників радіо, телебачення і зв’язку

17 листопада – Міжнародний день студентів

18 листопада – День сержанта ЗСУ

19 листопада – День працівників гідрометеорологічної служби

20 листопада – Всесвітній день дитини

21 листопада – Всесвітній день телебачення, День Гідності та Свободи

25 листопада – Міжнародний день боротьби зa ліквідацію насильства щодо жінок

28 листопада – Дeнь пам’яті жертв голодомору.

Церковні свята в листопаді 2020

У календарі на листопад 2020 є також важливі дати для православних християн. Серед них 4 листопада – Казанської ікони Божої Матері, Дмитрівська поминальна субота, яка припадає на 7 листопада.

А наприкінці місяця – 28 листопада – почнеться Різдвяний піст. Він один із найтриваліших і найсуворіших. Триватиме 40 днів і завершиться напередодні Різдва Христового – 6 січня 2021 року.