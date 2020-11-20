PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle
Валентина Летяк |

Скільки вихідних буде в листопаді 2020

У листопаді 2020 буде загалом дев’ять вихідних. Додаткових днів для відпочинку не буде, оскільки в останній місяць осені немає державних свят.

У місяці 30 днів, з яких 21 робочий, а решта – вихідні.

Вихідні в листопаді 2020

  • 1 листопада;
  • 7-8 листопада;
  • 14-15 листопада;
  • 21-22 листопада;
  • 28-29 листопада.

Буде в листопаді багато професіональних свят і пам’ятних дат як національного, так і міжнародного значення. Ми виділили найбільш значущі.

Читайте: Календар державних свят на 2020 рік Церковні свята, пости та поминальні дні - календар на 2020 рік Календар свят в Україні на листопад 2020

Які будуть свята

  • 1 листопада – День працівника соціальної сфери
  • 3 листопада – День інженерних військ, а також ракетних військ і артилерії
  • 4 листопада – День залізничника
  • 9 листопада – День української писемності та мови
  • 14 листопада – Всесвітній день боротьби з діабетом
  • 15 листопада – День працівників сільського господарства
  • 16 листопада – День працівників радіо, телебачення і зв’язку
  • 17 листопада – Міжнародний день студентів
  • 18 листопада – День сержанта ЗСУ
  • 19 листопада – День працівників гідрометеорологічної служби
  • 20 листопада – Всесвітній день дитини
  • 21 листопада – Всесвітній день телебачення, День Гідності та Свободи
  • 25 листопада – Міжнародний день боротьби зa ліквідацію насильства щодо жінок
  • 28 листопада – Дeнь пам’яті жертв голодомору.

Церковні свята в листопаді 2020

У календарі на листопад 2020 є також важливі дати для православних християн. Серед них 4 листопада – Казанської ікони Божої Матері, Дмитрівська поминальна субота, яка припадає на 7 листопада.

А наприкінці місяця – 28 листопада – почнеться Різдвяний піст. Він один із найтриваліших і найсуворіших. Триватиме 40 днів і завершиться напередодні Різдва Христового – 6 січня 2021 року.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка