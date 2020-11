Американський бізнесмен, власник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що перші переселенці на Марс житимуть у скляних конструкціях куполоподібної форми.

Водночас вони будуть тераформовані, тобто адаптовані до умов, в яких може існувати людина.

Life in glass domes at first. Eventually, terraformed to support life, like Earth.

— Elon Musk (@elonmusk) November 18, 2020