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Факти / Lifestyle
Людмила Грубнік |

Скляні куполи: Маск розповів, де житимуть перші переселенці на Марс

Американський бізнесмен, власник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що перші переселенці на Марс житимуть у скляних конструкціях куполоподібної форми.

Водночас вони будуть тераформовані, тобто адаптовані до умов, в яких може існувати людина.

– Спочатку життя у скляних куполах. Вони будуть тераформовані для підтримки життя, як на Землі, – зазначив Ілон Маск.

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Освоєння Марсу

Вперше Маск заявив про створення таких конструкцій на Марсі у 2014 році.

Він вважає, що до 2050 року на червоній планеті житиме близько 1 млн осіб. Задля цього його компанія розробляє космічні кораблі, які б транспортували людей до Марсу.

Він навіть показав прапор майбутньої колонії. Більше новин про освоєння Марса читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Elon Musk

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