PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle
Андрій Жигайло |

В Epic Games Store безкоштовно роздають гру Elite Dangerous

Космічний симулятор Elite Dangerous можна отримати безкоштовно в ігровому магазині Epic Games Store.

Забрати гру у свою бібліотеку до 26 листопада.

ПК-версія космічного симулятора Elite Dangerous вийшла в грудні 2014 року. На її розробку скинулись геймери – зібрали майже 1,6 млн фунтів стерлінгів. Розробником виступила британська студія Frontier Developments.

Читайте: Demon’s Souls та Assassin’s Creed: у що пограти у листопаді 2020

Гра також доступна на macOS, Xbox One, PlayStation 4 та консолях Xbox Series X/S та PlayStation 5.

Завантажити гру Elite Dangerous можна після реєстрації у Epic Games Store.

Рейтинг ПК-версії симулятора на порталі Metacritic становить 80/100 при 6,7 балах.

Також безплатно можна отримати інді-проект The World Next Door.

Відеоігри поліпшують психічне здоров’я 

Відеоігри можуть поліпшувати психічне здоров’я гравця і його загальне самопочуття. Такі дані дослідження вчених з Оксфордського університету.

Дослідники поспілкувалися з понад 3 тис. гравцями та вивчили їхні стан та поведінку. Результати продемонстрували, що вони відчувають свою причетність до справи, компетентність та насолоду. Це позитивно впливало на їхнє самопочуття.

Джерело: Epic Games Store

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка