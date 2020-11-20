Космічний симулятор Elite Dangerous можна отримати безкоштовно в ігровому магазині Epic Games Store.

Забрати гру у свою бібліотеку до 26 листопада.

ПК-версія космічного симулятора Elite Dangerous вийшла в грудні 2014 року. На її розробку скинулись геймери – зібрали майже 1,6 млн фунтів стерлінгів. Розробником виступила британська студія Frontier Developments.

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Гра також доступна на macOS, Xbox One, PlayStation 4 та консолях Xbox Series X/S та PlayStation 5.

Завантажити гру Elite Dangerous можна після реєстрації у Epic Games Store.

Рейтинг ПК-версії симулятора на порталі Metacritic становить 80/100 при 6,7 балах.

Також безплатно можна отримати інді-проект The World Next Door.

Відеоігри поліпшують психічне здоров’я

Відеоігри можуть поліпшувати психічне здоров’я гравця і його загальне самопочуття. Такі дані дослідження вчених з Оксфордського університету.

Дослідники поспілкувалися з понад 3 тис. гравцями та вивчили їхні стан та поведінку. Результати продемонстрували, що вони відчувають свою причетність до справи, компетентність та насолоду. Це позитивно впливало на їхнє самопочуття.

Джерело: Epic Games Store