Космічний симулятор Elite Dangerous можна отримати безкоштовно в ігровому магазині Epic Games Store.
Забрати гру у свою бібліотеку до 26 листопада.
ПК-версія космічного симулятора Elite Dangerous вийшла в грудні 2014 року. На її розробку скинулись геймери – зібрали майже 1,6 млн фунтів стерлінгів. Розробником виступила британська студія Frontier Developments.
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Гра також доступна на macOS, Xbox One, PlayStation 4 та консолях Xbox Series X/S та PlayStation 5.
Завантажити гру Elite Dangerous можна після реєстрації у Epic Games Store.
Рейтинг ПК-версії симулятора на порталі Metacritic становить 80/100 при 6,7 балах.
Також безплатно можна отримати інді-проект The World Next Door.
Відеоігри поліпшують психічне здоров’я
Відеоігри можуть поліпшувати психічне здоров’я гравця і його загальне самопочуття. Такі дані дослідження вчених з Оксфордського університету.
Дослідники поспілкувалися з понад 3 тис. гравцями та вивчили їхні стан та поведінку. Результати продемонстрували, що вони відчувають свою причетність до справи, компетентність та насолоду. Це позитивно впливало на їхнє самопочуття.
Джерело: Epic Games Store