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Андрій Жигайло |

Всесвітній день дитини – Google створив святковий дудл

Всесвітній день дитини святкують щороку 20 листопада. Цьогоріч Google створив святковий дудл та присвятив його цьому святу.

Свято з’явилось у 1954 році після резолюції 836 Генеральної Асамблеї ООН.

Читайте: Всесвітній день дитини: яке свято 20 листопада

Метою проведення цього дня є захист прав дітей та розвитку середовища, дружнього  щодо них у всьому світі.

Всесвітній день дитини 2020 – дудл Google

Нині також відзначають своє професійне свято лікарі-педіатри, на яких покладено розв’язання проблем здоров’я дітей.

Міжнародний день передчасно народжених дітей

Щороку 17 листопада відзначають Міжнародний день передчасно народжених дітей. Він був заснований у 2009 році за ініціативою Європейського фонду з догляду за новонародженими.

Його мета – підвищити рівень обізнаності про передчасні пологи, а також показати батькам, що передчасно народжена дитина – це не вирок.

Джерело: Google

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