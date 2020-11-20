Всесвітній день дитини святкують 20 листопада. Це свято виникло завдяки низці ухвалених документів, що стосуються прав дитини.

У 1924 році Генеральна Асамблея ООН порекомендувала всім країнам відзначати це свято, як день світового братерства і взаєморозуміння дітей. Організація запропонувала урядам країн святкувати в будь-який день року, який визнаний доцільним.

Але після того, як Генеральна Асамблея 20 листопада 1959 року ухвалила Декларацію прав дитини, і того ж дня у 1989 році оголосила Конвенцію прав дитини, країни-учасниці ООН вирішити святкували Всесвітній день дитини саме в листопаді.

В Україні Конвенція прав дитини набула чинності у 1991 році. Вона є основним документом, який визначає правові стандарти у сфері захисту прав дітей.

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Увесь світ кожного року святкує Всесвітній день дитини, аби привернути увагу громадськості до проблем дітей. Вони, як ніхто, переживають проблеми сім’ї, бідності, булінгу та недостатньо досконалої системи охорони прав дітей.

Традиції

У цей день різні організації, які займаються проблемами дитинства, проводять благодійні акції. Їх організовують комерційні організації, ресторани, театри, музеї, а також школи. Наприклад, у школах проводили акції Подаруй іграшку, де діти обмінювалися іграшками одине з одним та збирали канцтовари, інші речі для вихованців дитячих будинків.

В Україні у центрі Львова минулого року діти розфарбовували малюнки для захисників у зоні ООС, таким чином вони висловали вдячність за безпеку в країні.

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