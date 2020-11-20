Всесвітній день дитини: привітання у листівках та прозі

Всесвітній день дитини щорічно відзначають 20 листопада.

Свято було встановлене у грудні 1954 року, коли ООН ухвалила резолюцію та рекомендувала країнам відзначати свято, починаючи з 1956 року.

Окрім того, саме 20 листопада у 1959 році Генеральна асамблея ООН ухвалила Декларацію прав дитини, а у 1989 році цього дня – Конвенцію про права дитини.

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Метою свята є захист прав дитини, дружнє ставлення до дітей, розвиток їхнього середовища, забезпечення благополуччя, розширення діяльності в інтересах дітей.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Всесвітнім днем дитини у прозі та листівках.

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Зі Всесвітнім днем дитини! Нехай буде багато солодощів, сміху, приємних подарунків. Не сумуй, дивуй себе та батьків!

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Вітаємо зі Всесвітнім днем дитини! Нехай усі діти будуть щасливі, доглянуті та не обділені батьківською любов’ю.

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Усіх діток вітаємо зі Всесвітнім днем дитини! Бажаємо, щоб усі маленькі дослідники світу завжди цікавились незвіданим, шукали відповіді на свої запитання та вірили у диво. Люблячих та турботливих батьків.

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Календар свят у грудні

Календар свят у грудні 2020 року налічує багато професійних свят. Також цього місяця українці святкуватимуть католицьке Різдво Христове, яке припадає на 25 грудня, та Новий рік – 31 грудня.

Окрім того, 6 грудня відзначається День Збройних сил України, 10 грудня – День прав людини, 20 грудня – Міжнародний день солідарності людей.