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Факти / Lifestyle
Людмила Грубнік |

Всесвітній день дитини: яке свято 20 листопада

20 листопада – 324 день року. Які свята відзначають в цю дату, читайте на сайті Факти ICTV.

20 листопада – яке сьогодні свято

Сьогодні у світі святкують Всесвітній день дитини. У цю дату 1959 року ухвалили Декларацію про права дитини, свято покликане звернути увагу громадськості на проблеми малюків.

Також в п’ятницю професійне свято відзначають дитячі лікарі – педіатри.

За церковним календарем, 20 листопада православні вшановують пам’ять святого Федота Анкірського, який був замучений за віру у Христа.

Іменини 20 листопада

День ангела цього дня святкують Олександр, Олексій, Богдан, Валерій, Василь, Євген, Єгор, Іван, Кирило, Костянтин, Максим, Микола, Ян, Єлизавета.

Читайте: Календар державних свят на 2020 рік

Прикмети на 20 серпня

У народі 20 листопада називають Федотовим днем. Предки вірили: яка погода сьогодні, такою вона буде і всю зиму.

  • лід на водоймах – до довгої та холодної зими;
  • ожеледь на дорогах також віщувавла швидке настання морозів;
  • сніг на Федота – до багатого врожаю.

Що не можна робити 20 листопада

  • цього дня не можна лінуватися, сьогодні варто зробити те, що давно відкладали на потім;
  • існувала заборона і для вагітних, 20 листопада їм не рекомендувалося лаятися або думати про когось зле, інакше у дитина могла бути тяжка доля;
  • не можна сьогодні в’язати, щоб не заплутати свою долю.

Календар церковних свят

21 листопада православні відзначатимуть велике церковне свято – День святого Михайла.

У грудні також буде низка таких дат, серед яких – дні пам’яті святих Варвари, Сави та Миколи.

Повний календар церковних свят на 2020 рік дивіться на сайті Факти ICTV.

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