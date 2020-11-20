20 листопада – 324 день року. Які свята відзначають в цю дату, читайте на сайті Факти ICTV.
20 листопада – яке сьогодні свято
Сьогодні у світі святкують Всесвітній день дитини. У цю дату 1959 року ухвалили Декларацію про права дитини, свято покликане звернути увагу громадськості на проблеми малюків.
Також в п’ятницю професійне свято відзначають дитячі лікарі – педіатри.
За церковним календарем, 20 листопада православні вшановують пам’ять святого Федота Анкірського, який був замучений за віру у Христа.
Іменини 20 листопада
День ангела цього дня святкують Олександр, Олексій, Богдан, Валерій, Василь, Євген, Єгор, Іван, Кирило, Костянтин, Максим, Микола, Ян, Єлизавета.
Читайте: Календар державних свят на 2020 рік
Прикмети на 20 серпня
У народі 20 листопада називають Федотовим днем. Предки вірили: яка погода сьогодні, такою вона буде і всю зиму.
- лід на водоймах – до довгої та холодної зими;
- ожеледь на дорогах також віщувавла швидке настання морозів;
- сніг на Федота – до багатого врожаю.
Що не можна робити 20 листопада
- цього дня не можна лінуватися, сьогодні варто зробити те, що давно відкладали на потім;
- існувала заборона і для вагітних, 20 листопада їм не рекомендувалося лаятися або думати про когось зле, інакше у дитина могла бути тяжка доля;
- не можна сьогодні в’язати, щоб не заплутати свою долю.
Календар церковних свят
21 листопада православні відзначатимуть велике церковне свято – День святого Михайла.
У грудні також буде низка таких дат, серед яких – дні пам’яті святих Варвари, Сави та Миколи.
Повний календар церковних свят на 2020 рік дивіться на сайті Факти ICTV.