У січні 2021 всього буде 12 вихідних днів. Все через додаткові дні для відпочинку у зв’язку зі святкуванням Нового року і Різдва Христового.

Загалом у січні 31 день, 19 з яких будуть робочими.

Вихідними у січні будуть:

1, 2, 3 січня (оскільки цьогоріч Новий рік випадає на четвер, то відпочиватимуть українці і у п’ятницю, 1 січня);

8, 9, 10 січня (Різдво цьогоріч випадає на четвер 7 січня, тому вихідною буде п’ятниця, 8 січня);

16-17 січня;

23-24 січня;

30-31 січня.

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Варто врахувати, що через додаткові вихідні у січні може змінитися графік роботи держустанов. Але, наприклад, в період новорічних і різдвяних свят 250 найбільш завантажених відділень Укрпошти по всій Україні працюватимуть без вихідних.

Більшість із них розташовані у обласних центрах та великих містах. Інші відділення працюватимуть за раніше встановленим графіком.

Графік роботи Укрпошти на Новий рік і Різдво, у якому вказано, які відділення працюватимуть, дивіться у нашому матеріалі.