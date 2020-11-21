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Факти / Lifestyle
Валентина Летяк |

День Десантно-штурмових військ: історія, привітання у СМС та листівки

День Десантно-штурмових військ ЗСУ – молоде свято, яке в Україні відзначають 21 листопада з 2017 року.

Проте історія його почалася давно. Цей рід військ був створений на базі повітряно-десантних і аеромобільних військ України. У 1999 році указом президента встановлено професійне військове свято – День аеромобільних військ, який відзначали 2 серпня.

У процесі реформування Збройних сил України іншим указом глави держави від 27 липня 2012 року було започатковано День високомобільних десантних військ ЗСУ.

А через кілька років – наприкінці жовтня 2017-го – вирішили щороку 21 листопада (на Архістратига Михаїла) відзначати День Десантно-штурмових військ (ДШВ).

Читайте: Календар свят в Україні на листопад 2020

Факти ICTV пропонують привітати солдатів і офіцерів, які служать у цих військах, СМС або листівкою.

СМС до Дня Десантно-штурмових військ ЗСУ

***

Бажаємо вам в День ДШВ,
Посадки м’якої на траві,
Щоб парашут вас не підвів,
І компас в нетрі не завів.

Нехай у небі будете ви сміливі,
Успіх нехай позначиться на справі.
За вас, коханих і відважних,
За вами світ, а це важливо!

***

Десантник колишнім не буває!
З вітаннями до тебе поспішаємо
І в цей важливий день тобі бажаємо:
Здоровим будь, веселим і коханим!

В житті завжди будь з друзями пліч-о-пліч,
Нехай не буде горя і розлук.
Спокійні ми, бо з нами завжди поруч
Є вірний і надійний щирий друг!

***

Ти десантник, гордість наша,
До всього завжди готовий!
І нехай же братство ваше
Вас згуртує безумовно.

Так відзнач це свято
Ти без болю в голові.
Серед слів хороших різних
Крикнемо: Слава ДШВ!

День Десантно-штурмових військ ЗСУ – листівки

День Десантно-штурмових військ ЗСУ – листівка

День Десантно-штурмових військ ЗСУ – листівка

День Десантно-штурмових військ ЗСУ – листівка

День Десантно-штурмових військ ЗСУ – листівка

День Десантно-штурмових військ ЗСУ – листівка

Календар свят на грудень 2020

У грудні 2020 року буде головне свято для всіх українських військовослужбовців – вони відзначають День Збройних сил України, який припадає на 6 число.

А 12 грудня в календарі День Сухопутних військ України.

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