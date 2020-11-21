Гороскоп 2020 на грудень – всі знаки зодіаку

Докладний гороскоп на грудень склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

У період затемнень між листопадом та груднем 2020 року три зники зодіаку перебувають у зоні ризику – це Близнюки, Стрільці, Діви, а також представники Риб, хоча вони менш виражено та напружено відчуватимуть вплив.

Леви та Раки також потрапляють під вплив затемнень, оскільки їх управителі – Сонце та Місяць беруть участь у формуванні цієї астрологічної події.

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Гороскоп для Овнів

Підвищена енергійність і життєрадісність Овнів сприятиме подоланню багатьох перешкод. Динамічно будуть використовуватися всі можливості, будь-яка ініціатива у цей період буде сприятливою.

Після закінчення сезону затемнень ви зможете успішно почати будь-який проект, який необхідно виконати в короткий термін, або зайнятися підприємницькою діяльністю. А відносини з партнерами протилежної стати ствнуть більш тісними.

Гороскоп для Тільців

Цей коридор затемнень може підірвати впевненість Тельця у власних силах, здається, що дуже важко реалізувати свої плани і для цього замало енергії. Однак на ситуацію дуже впливають особисті аспекти гороскопу.

Можливе емоційне потрясіння, однак воно позитивно вплине на майбутнє, навіть якщо доведеться щось втратити. Найважливіше виділити свої можливості і зрозуміти як їх використовувати з вигодою і користю для себе.

Гороскоп для Близнюків

У знаку Близнюки відбудеться Місячне затемнення 30 листопада, тому представники цього знаку дуже сильно відчують енергію коридору затемнень. Емоції вируватимуть та можуть заглушити голос розуму, але постарайтеся проявити спокій, оскільки емоції дадуть лише негативний результат.

Відбудеться завершення чогось. Настає той самий момент, коли треба підводити риску і ставити жирну крапку. Це час важливих та дуже необхідних змін.

Гороскоп для Раків

Представники знаку Рака завжди відчувають будь-яке затемнення, тому що цим знаком керує Місяць, який бере участь у формуванні затемнень.

У цей період треба виплеснути негатив, щоб залишити його в минулому і почати життя з чистого аркуша.

Ви відчуєте сильний дисбаланс між вашими свідомими і підсвідомими потребами. Буде складно сконцентруватися та ухвалити правильні рішення, тому краще відкласти важливі зустрічі і розмови. Багато подій можуть піти не зпланом.

Гороскоп для Левів

Леви, так само як і Раки, особливо сильно відчувають періоди затемнень. Перепади настрою, мінливість почуттів і порушення здоров’я характерні для цього періоду. Ви можете почуватимя пригнічено.

Виникнуть труднощі у відносинах з керівництвом та підлеглими, тому це дещо може нашкодити вашому бізнесу. Постарайтеся притишити свої емоції та не робити різких заяв, не пройявляйте егоїзм та агресію і тоді ви уникните низки конфліктів. Також будьте обережними за кермом, не відволікайтеся на зайві діалоги.

Гороскоп для Дів

Серединя точка між затемненнями припадає на 7 грудня – Місяць в цей день у знаку Діви, тому представники цього знаку зіткнуться з внутрішніми конфліктами та домашніми проблемами, які складно вирішити у цей період.

Через пригнічення та інтертність, з’являється схильність до конфліктів. Період характеризується несприятливим емоційним фоном, нервозністю і емоційним упадком.

У рідних та коханих можу виникне відчуття, що ви навмисне їм дорікаєте. Емоційні труднощі не сприяють і гармонійним відносинам з дітьми.

Гороскоп для Терезів

Для Терезів, цей період запам’ятається високою емоційною напруженістю та яскравим проявом почуттів, які часом затьмарюють розум. Емоції можуть вийти з-під контролю, тоді не уникнути скандалів і бурхливих з’ясувань відносин.

Важкий період для хронічних захворювань. Важкий стан ще посилюється нервовими зривами, депресією, душевною напругою, внутрішнім розладом, занепокоєнням через дрібниці і мінливим настроєм.

Необережність дій, втрата пильності може стати причиною травми, особливо побутової чи навіть нещасного випадку.

Гороскоп для Скорпіонів

Скорпіони в стосунках з протилежною статтю та сімейних відносинах, відчувають певні труднощі. Проте, говорити про суттєвий вплив розбіжностей періоду на стабільність відносин не доводиться.

Краще відмовитися від участі в розважальних заходах та обмежити себе від розваг. Можливі сварки з жінками або через жінок, особливо це стосується вашої матері. Якщо є психічні та емоційні порушення, то ймовірні загострення і критичні стани. Бережіть себе.

Гороскоп для Стрільців

14 грудня відбудеться Сонячне затемнення в знаку Стрільця – можливі серйозні втрати і неприємності в сфері бізнесу, навколо вас може скластися знервована, емоційно нездорова обстановка, що перешкоджає конструктивному спілкуванню.

За можливості візьміть відпустку. так ви зможете уникнути багатьох неприємностей. Емоційна нестійкість погано відіб’ється на стані серцево-судинної системи. Цей період затемнень перевірить стійкість організму, але це невідповідний час для обстежень, тому що воно не покаже об’єктивної картини.

Гороскоп для Козерогів

У Козерогів можуть відбутися зміни в особистій сфері, це період перевірки щирості і теплоти любовних або подружніх відносин. Мабуть, вам не уникнути сварок і розбіжностей через дрібниці, але тільки близька людина допоможе вибратися зі стану пригніченості і непевності, можливо, навіть депресії.

Для чоловіків характерні “наїзди” з боку дружини, для жінок – нерозуміння хвилювань з боку чоловіка. Діти доставлять додатковий клопіт, розкриваються прогалини в їх вихованні. Будьте обережні у витратах, бо можете понести майнові втрати з власної вини.

Гороскоп для Водоліїв

Водоліям необхідно стримувати свої пориви і посилити самоконтроль, щоб уникнути неприємностей і поліпшити грошову ситуацію. Варто бути обережними у всьому, оскільки доведеться робити важливий життєвий вибір.

Можливо, прийшов час зважитись на пошуки нового місця роботи. Тривога обумовлена прийдешніми глобальними змінами – 21 грудня у Водолії з’єднається Сатурн і Юпітер і почнеться новий 20-річний цикл.

Але оскільки у Водоліїв все відбувається швидше, ніж у всіх інших, то ці астрологічні події накладаються один на одного і приносять Водоліям похмурі думки, адже це ж період затемнень. Обов’язково подивіться моє відео, яке вийде в грудні з приводу з’єднання соціальних планет у вашому знаку.

Гороскоп для Риб

Представників знака Риб чекає багато спокус. Пари, які не пройдуть випробування, обумовлені цим періодом затемнень, розлучаться і, навряд чи, в майбутньому зможуть відновити взаємини. Можуть бути різні порушення здоров’я.

Хронічним хворим бажано за кілька днів до початку коридору затемнень, пройти підтримуючу терапію, щоб уникнути загострення захворювань. Підвищена емоційність і агресивність, поряд із зовнішньою пригніченістю, можуть зіграти погану роль у відносинах з ближніми.

Несприятливий період для вирішення проблем партнерських або сімейних відносин, а також взаємовідносин з дітьми. Уникайте надмірних задоволень і захоплення любовними справами.

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