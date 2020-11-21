Гороскоп на тиждень, з 23 до 29 листопада 2020, для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на тиждень з 23 до 29 листопада 2020 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Цей тиждень буде досить спокійним. Більшість людей відчують приплив сил та енергії, а завдання і повсякденні питання вирішуються легко. У цей час будь-які починання будуть успішними, а також можна розкрити свій творчий потенціал.

Енергії планет сприяють фінансовим поліпшенням, гарним рішенням майнових і матеріальних справ. Не відкладайте на потім все те, що можна зробити протягом цього тижня, бо з 30 листопада стартує коридор затемнень, а це загрожує проблемами у багатьох сферах життя.

Гороскоп для Овнів

У цей час ви відчуєте прилив життєвої енергії, а також зможете здивувати оточення своєю рішучістю. Ваші вчинки будуть справляти враження на людей, у вас вийде багато чого досягти, навіть більше, ніж за попередні два місяці. Сміливо захищайте свої принципи та рухайтеся вперед. Ви готові впоратися з усім, але ваші вчинки можуть призвести до перевтоми і травм. Також можете дратувати оточення яскравим, могутнім проявом своїх індивідуальних здібностей. Дбайливо витрачайте свої ресурси, не розтринькуйте сили.

Гороскоп для Тельців

Ви можете відчути тиск з боку інших людей. Є величезна потреба проявити себе, свої таланти і здібності, але постіной виникають перешкоди, нерозуміння з боку партнерів чи коханої людини. Демонстрація розкоші, як компенсація неможливості проявити себе, може викликати агресію в оточення. Вас також можуть дратувати інші люди через рішучі зусилля вразити вас. У ці дні ви будете бачити красу у похмурості. Витонченість та елегантність може змінитися драмою.

Гороскоп для Близнюків

Вам забезпечений творчий злет, якщо ви прагнете до самостійності, демонстрації своїх талантів і здібностей. Жага до діяльності, щедрість, життєрадісність, вміння зарядити інших енергією та оптимізмом обов’язково приведуть до успіху. Найскладніші та найболючіші питання вирішуються легко та радісно. Впевненість у своїх силах і самовіддача допоможуть вашому просуванню. Сприятливий період для бізнесу та початку нових проектів. Ви зможете подолати деякі перешкоди, які були на вашому шляху протягом попереднього місяця. Хороший період для укладення угод, реорганізації виробництва.

Гороскоп для Раків

Цей період підходить для початку нової підприємницької діяльності, вирішення юридичних питань. Однак краще уникайте зайвого оптимізму у справах, а також екстравагантності у витратах. Вам можуть запропонувати угоду, яка спокушатиму своїм розмахом, але в результаті ви через це зазнаєте збитків. Також завдяки привабливості та особистій чарівності, ви можете розраховувати на матеріальну допомогу, ідейну підтримку керівника, впливових людей, особливо серед представників протилежної статі. У вас у цей період може з’явиться службовий роман.

Гороскоп для Левів

У цей час ви отримаєте багато приємних вражень, а у професійній діяльності все складається якнайкраще. Ви відчуєте себе впевненіше і будете переконані, що ваші зусилля не пропадуть дарма. Ця позиція приверне до вас нових людей та успіх, якого ви домагаєтеся. Самореклама виявиться дуже ефективною, як і спроби повернути собі на користь чужі зусилля. Крім того, ваша діяльність отримає визнання чи допоможе вам досягти певного впливу. Головний запобіжний захід – не сприймати успіх, як належне і не ставати занадто самовпевненими.

Гороскоп для Дів

Сприятливий період для залагодження суспільних і фінансових справ. Період підходить для залучення впливовим людей до своїх справ. Від них можна чекати розуміння, допомоги та підтримки, зокрема матеріальної. Ваш оптимізм дозволить вам оптимально вирішити багато виробничих і комерційні проблеми. Вдало складаються ділові стосунки з представниками протилежної статі. Період сприятливий для візитів до керівництва, відвідування офіційних інстанцій. Гарний час для службових і творчих відряджень, укладення угод, підписання контрактів та інших важливих паперів.

Гороскоп для Терезів

Роботою найкраще займатися наоодинці. Нервозність, викликана багатьма причинами, може вибити вас з колії. Також варто дотримуватися обережності у спілкуванні з незнайомими людьми. Вагітні повинні уважно поставитися до обсягу рідини, яку вони споживають. З’являється схильність до самообману, тому романтичні стосунки, які зав’язуються у ці дні, в подальшому принесуть розчарування. Можливе виникнення таємної пристрасті та обману в особистих або ділових стосунках. Складно досягти гармонійної співпраці або прийти до компромісу.

Гороскоп для Скорпіонів

У цей час у вас особисті взаємини заплутаються. Однак якщо ви відвернетеся від любовних справ і направите свою увагу в ділову сферу, то зможете змінити своє оточення. Ви зможете трансформувати ситуацію, яка вас не задовольняє, направити інтереси та інтелектуальну діяльність колектива у матеріальну сферу. Творчим особистостям тиждень принесе можливості для втілення своїх задумів, гармонійного самовираження. Ваші думки втілюються у досконалу форму, плани реалізовуються, а діяльність стає затребуваною.

Гороскоп для Стрільців

Зростає життєва сила та опір до різних захворювань. Ви зможете подолати деякі перешкоди та чітко побачити свої перспективи. Робота з документами буде клопіткою, але завершиться вдало. Для успішної співпраці, особливого значення набуває вироблення спільних критеріїв з партнерами і союзниками. Хороший період для укладення угод, відкриття нового підприємства або реорганізації виробництва. Вдалими виявляться ділові візити, звернення до влади, ви відчуєте підтримку співробітників. Використовуйте цей період також для планування, нарад, відповідальних виступів.

Гороскоп для Козерогів

Ваша активність зростає, і це привертає до вас партнерів протилежної статі. Хороший період для пояснень, заручин, одруження, але якщо впевнені у своїх почуттях. Зростає творчий підйом, оптимізм і життєдіяльність, що суттєво допоможе під час вирішення різних справ. Сприятливий час для початку нових проектів, реалізації творчих задумів, відкриття підприємств, а також для досягнення вищого суспільного становища. У житті відбуваються важливі зміни, і якщо вдасться їх проаналізувати, можна зробити гарну закладку на тривалий період.

Гороскоп для Водоліїв

Період сприятливий для романтичних стосунків, але в діловій сфері виникають труднощі. Виконання планів краще відкласти, не давайте необдуманих обіцянок. Можливі виробничі склоки, непорозуміння, особливо з партнерами і співробітниками протилежної статі. Великий вплив на вас має колективна думка. Виникають принципові розбіжності з колегами та однодумцями. Тому вам варто зрозуміло і тактовно роз’яснити свою позицію та пояснити, що вони мають право мати власну думку. У цей період з’являється схильність до непотрібної витрати грошей.

Гороскоп для Риб

Хороший період для проведення офіційних зустрічей та урочистих прийомів. Також час підходить для початку нової роботи, поїздок і навчання. Ловіть момент, дійте – і вам усміхнеться фортуна. Ідеї ​​та інформація, які ви використовуєте, і діяльність, в якій ви братимете участь, дадуть швидкий прогрес. Вам допоможуть у цьому емоційна стриманість і відсутність токсичних людей поруч. Можливо, з деякими партнерами стосунки закінчаться, але завдяки цьому, у ваше життя прийдуть нові люди. Зросте ваша самооцінка, оточення подивиться на вас з більш вигідного ракурсу.

Любовний гороскоп

Щоб побудувати щасливі та міцні стосунки у 2020 році, необхідно знати сильні і слабкі сторони вашого партнера, вподобання і те, що людині не подобається.

Також варто враховувати період знайомства та ваші побажання. Аби ви точно не помилилися у своєму виборі, Факти ICTV створили любовний гороскоп на 2020 рік.