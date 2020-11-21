Михайлів день 2020 в Україні: привітання в СМС і картинках

Православні віряни 21 листопада відзначають Собор Архистратига Михаїла та інших Небесних сил безтілесних, а у народі свято називають Михайлів день.

Архангел Михаїл – очільник небесних сил, головний у битві добра та зла. Саме він переміг сатану та скинув його з неба. Архангел Михаїл з мечем у руках охороняє ворота до раю.

У цей день свої іменини святкують чоловіки, які мають ім’я Михаїл (Михайло).

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Аби у вас була змога привітати рідних та близьких, Факти ICTV створили СМС та картинки з привітаннями з Михайловим днем.

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Михайла,

Прийми привітання!

У Михайла сьогодні свято,

Друзів прибуло багато.

Квіти є і подарунки,

І обійми, й поцілунки.

Але головне у тому,

Щоб й надалі цьому дому

Посміхалась Доля щиро,

Щоб жили Надія й Віра,

І Любов, розправивши крила,

Кожне серце тут зігріла!

Михайло – ти у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

Календар церковних свят до кінця року

До кінця року залишилося не так багато часу, однак українців очікують ще кілька великих церковних свят.

Детальний календар церковних свят на 2020 рік дивіться на сайті Факти ICTV.