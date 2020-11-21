21 листопада в Україні православні християни відзначають Собор Архистратига Михаїла та інших Небесних сил безтілесних, яке в народі називають Михайлів день.
У біблійських писаннях говориться, що Михайло був єдиним ангелом, який зміг протистояти Люциферу і скинути його з небес. Тому образ святого Михайла уособлює перемогу добра над темними силами.
Також 21 листопада в Україні відзначають День гідності та свободи. Його встановили у 2014 році на честь двох революцій, які відбулися в Україні у 2004 і 2013 роках – Помаранчевої та Революції гідності.
Це день покликаний кожного року нагадувати українцям доленосні події, які відбулися в країні та віддавати шану тим, хто став на захист демократичних цінностей.
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Також на 21 листопада випадає Всесвітній день телебачення. Дату у грудні 1996 року затвердила Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних націй, щоб країни поглиблювали культурний та міжнаціональний обмін.
Іменини 21 листопада святкують Михайло, Анфіса, Гаврило, Марфа.
Народні прикмети на 21 листопада:
- Якщо випав мокрий сніг, то майбутній урожай буде хорошим.
- Якщо на Михайла туман, то така погода буде до Миколая (19 грудня).
- Якщо на Михайла ніч ясна, то зима буде сніжна.
- Дощ у цей день вказує суху весну.
- Відсьогодні можуть початися зимові морози.
Що не можна робити 21 листопада:
- Не можна мити голову, щоб не змити розум.
- Не можна сваритися і навіть підвищувати голос.
- Не можна виконувати важку фізичну роботу.
Хоча листопад добігає кінця, не менш багатим на святкові дати буде і перший місяця зими. Зокрема, у календарі свят на грудень 2020 є багато професійних свят, з якими обов’язково потрібно привітати колег або друзів.