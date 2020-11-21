21 листопада в Україні православні християни відзначають Собор Архистратига Михаїла та інших Небесних сил безтілесних, яке в народі називають Михайлів день.

У біблійських писаннях говориться, що Михайло був єдиним ангелом, який зміг протистояти Люциферу і скинути його з небес. Тому образ святого Михайла уособлює перемогу добра над темними силами.

Також 21 листопада в Україні відзначають День гідності та свободи. Його встановили у 2014 році на честь двох революцій, які відбулися в Україні у 2004 і 2013 роках – Помаранчевої та Революції гідності.

Це день покликаний кожного року нагадувати українцям доленосні події, які відбулися в країні та віддавати шану тим, хто став на захист демократичних цінностей.

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Також на 21 листопада випадає Всесвітній день телебачення. Дату у грудні 1996 року затвердила Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних націй, щоб країни поглиблювали культурний та міжнаціональний обмін.

Іменини 21 листопада святкують Михайло, Анфіса, Гаврило, Марфа.

Народні прикмети на 21 листопада:

Якщо випав мокрий сніг, то майбутній урожай буде хорошим.

Якщо на Михайла туман, то така погода буде до Миколая (19 грудня).

Якщо на Михайла ніч ясна, то зима буде сніжна.

Дощ у цей день вказує суху весну.

Відсьогодні можуть початися зимові морози.

Що не можна робити 21 листопада:

Не можна мити голову, щоб не змити розум.

Не можна сваритися і навіть підвищувати голос.

Не можна виконувати важку фізичну роботу.

Хоча листопад добігає кінця, не менш багатим на святкові дати буде і перший місяця зими. Зокрема, у календарі свят на грудень 2020 є багато професійних свят, з якими обов’язково потрібно привітати колег або друзів.