Зима – час для домашнього затишку та новорічної біганини. У святковій метушні багато людей ходять по магазинах та підбирають подарунки близьким людям. Однією з них є дружина – скромний путівник та обережний радник в життєвих негараздах.

У Новий рік збуваються найпотаємніші мрії. Тому новорічна ніч – ідеальний час для того, щоб стати справжнім чарівником в очах коханої жінки.

Підібрати найпривабливіший подарунок для благовірної, який її точно порадує – завдання не з легких. Але Факти ICTV з радістю поспішають допомогти – читайте добірку подарунків дружині на Новий рік.

Корисний подарунок дружині на Новий рік

Найчастіше дівчата прагнуть до здорового способу життя – дотримуються корисного харчування або займаються фітнесом. Спортивний інвентар на подарунок буде дуже корисним та доречним.

Якщо ваша дружина посилено працює, то варто розглянути м’ячик-антистрес, який допоможе відволіктися від негативних думок.

Можна вибрати річ, яка підкреслить індивідуальність коханої. Брендовий стильний аксесуар прекрасно впишеться в модний образ. Він стане безцінним, а якщо ще й практичним – можна вважати, що святковий сюрприз вдався.

Оригінальний подарунок дружині на Новий рік

парфум із запахом винограду;

косметику улюбленого бренду;

сертифікат в магазин косметики або одягу;

майстер-клас з гончарства;

флешка або навушники з індивідуальним зображенням;

новий смартфон або планшет;

сертифікат на похід в салон;

“розумні” ваги або абонемент в спортзал;

затишний м’який плед з новорічним зображенням;

акварельний портрет ручної роботи;

квитки на улюблену виставу в театр;

тур в колоритну Ірландію;

поїздка в історичне місце;

романтична вечеря в ресторані;

сертифікат на шопінг зі стилістом;

прогулянка на ретро-автомобілі або старовинному екіпажі;

похід в спа;

фотосесія в новорічній тематиці;

відвідування справжнього святкового балу;

майстер-клас з танців або заняття зі стретчінгу;

похід в зоопарк;

плавання з дельфінами;

політ на повітряній кулі;

катання на лижах під наглядом тренера;

вечір джазу для двох;

квитки на ігровий квест;

запис пісні або віршів, створених особисто;

підставка для смартфона;

ювелірні або керамічні вироби;

кімнатний фонтан;

набір келихів або чашок;

новорічні декорації або інші святкові дрібнички.

Придумати незвичайний сюрприз дружині на Новий рік не так легко, як здається. Однак у вас все вийде. Пам’ятайте, що ваша любов та дбайливе ставлення – найкращі подарунки.