Погода на 21 листопада 2020 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 21 листопада буде холодною, у деяких регіонах очікуються опади.

У західних областях України стовпчики термометрів показуватимуть +1-4° вдень та до -3° вночі.

У південних регіонах синоптики прогнозують від +2° до +5° вдень, а вночі – до +2°.

У східних областях стовпчик термометра показуватиме до -2° вдень, а мінімальна температура вночі опуститься до -5°. Сніг очікується у Харкові, Луганську, Донецьку і Дніпрі.

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У центральних та північних областях України прогнозують +1-4° вдень, а вночі температура становитиме до -3°. Сніг можливий у Чернігові, Сумах, Черкасах, Полтаві, Кропивницькому.

У Києві 21 листопада вночі прогнозують мокрий сніг, вдень очікується +1-3°, вночі -1-1°.

Тим часом, за прогнозами синоптиків, погода у грудні 2020 буде не такою теплою, як минулого року. На українців на початку зими чекають і сніг, і морози. А з 8 до 14 грудня очікується, що стовпчики термометрів опустяться до -11°.