21 листопада – Всесвітній день телебачення. Це свято щорічно відзначається в одну й ту ж дату з 1997 року.

Історія дня пов’язана з першим Всесвітнім телевізійним форумом, який відбувся 21-22 листопада 1996 року. Після цього Генеральна Асамблея ООН своєю резолюцією від 17 грудня 1996 року офіційно ухвалила дату свята.

Державам запропонували відзначати цей день спеціальними випусками програм на телеканалах, присвяченими питанням миру, безпеки, соціального розвитку. Крім того, країни мали ділитися проектами, що сприяло б культурному обміну.

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Працівники сфери телебачення цього дня вітають один одного, а глядачі можуть насолодитися переглядом улюбленої телепрограми.

До Всесвітнього дня телебачення Факти ICTV приготували найкращі привітання в картинках.

Календар неофіційних свят

Окрім державних та церковних свят, українці святкують низку неофіційних дат, серед яких професійні дні.

Сюди також належать незвичайні свята, наприклад, День посмішки чи День розбитих ліхтарів.

Повний календар неофіційних свят на 2020 рік дивіться на Фактах ICTV.