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Факти / Lifestyle
Людмила Богданова |

Всесвітній день вітань: листівки та історія свята

Всесвітній день привітань 2020 святкують 21 листопада. Цей день присвячений миру, добру та вітанням, які ми використовуємо щодня – Привіт, Добрий день, Вітаю.

Вважається, що свято започаткували двоє братів з США – Брайан і Майкл. Їм набридли ворожі стосунки між країнами, воєнні дії та агресія. Тому вони вирішили надсилати привітальні листівки у різні куточки світу. На листках паперу хлопці писали щирі та добрі привітання для випадкових людей.

Брати просили адресатів підхопити ініціативу та відправити кілька листівок ще комусь. Така ідея сподобалася багатьом людям, і відтоді 21 листопада святкують Всесвітній день вітань.

Читайте: Календар державних свят на 2020 рік

Топ-9 оригінальних привітань

Всесвітній день вітань 2020

Всесвітній день вітань 2020 картиники

Всесвітній день вітань 2020 листівки

Всесвітній день вітань 2020 привітання зі святом

Всесвітній день вітань 2020 привітання

Всесвітній день вітань 2020 вітання

Всесвітній день вітань 2020

Всесвітній день вітань 2020 привітання у картинках

Всесвітній день вітань 2020 привітання у картинках

Календар неофіційних свят 2020

У 2020 році є багато свят, які не відзначають на державному рівні, однак вони є важливими для представників різних професій чи об’єднань.

У грудні, наприклад, святкують День обіймів, День Збройних сил України та День енергетика. Дивіться календар неофіційних свят 2020, аби не забути привітати близьких і не пропустити важливої дати.

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