День сина 2020 – привітання в СМС, прозі і листівках

День сина(або День синів) увесь світ святкує 22 листопада. Це свято створили, аби об’єднати людей та звернути увагу на сімейні цінності.

День сина не таке популярне свято як День матері чи День батька, адже його святкують приблизно останні шість років. Це чудовий привід висловити подяку своїй дитині за те, що вона зробила життя батьків набагато кращим.

Історія свята

У 2014 році медіа-видання Guardian News & Media Limited запропонувало проводити Міжнародний день сина. Це відбувалося у формі сімейного заходу. В одну з неділь батьки мали пожити окремо від синів, аби ті навчилися були більш самостійними. Цю ідею підтримали блогери, які поділилися нею з аудиторією.

У 2015 році ідею помітили в Україні, люди почали святкувати цей день та вітати свої синів. 22 листопада не фіксована дата Дня сина, але люди пам’ятають, що цього дня треба виділити час на дітей.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання у віршах, прозі і картинках на День сина.

Привітання у віршах

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Добре, що доля дала мені сина,

Ти дуже гарна та чуйна людина,

Радість моя, джерело доброти,

Я дуже рада, що є в мене ти.

Любий, хай щастя в твій дім завітає,

Поруч живе, від турбот захищає,

Хай неодмінно тобі все вдається,

Віра й любов твоє радують серце!

*****

Син такий – це просто диво,

Все складається щасливо,

Дарує втіху і розраду,

Міцну опору і пораду.

Розумний чуйний і вродливий,

Будь, синку, радісний, щасливий,

Успіхів, дружби і кохання,

Нехай здійсняться всі бажання!

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З Днем синів! Нехай сильніші вони будуть,

А про печаль назавжди забудуть.

Всім синам допомагає нехай Бог,

Щоб успіх знайти кожен зміг!

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Привітання в прозі

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У День сина я тобі бажаю не зважати на будь-які обставини та йти до своїх цілей, а також не забувати про найближчих людей. Нехай сонце завжди тобі світить навіть у найпохмуріші дні, а життя ніколи не змушує сумувати. Вітаю тебе!

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Вітаю з Днем сина! Бажаю завжди залишатись добрим, щедрим, веселим, чесним та впевненим у собі! Завжди зберігай спокій та досягай усіх поставлених цілей. Хай все у житті вдається неймовірно легко!

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Синочку, вітаю тебе з Днем синів – святом, яке є приводом для мого щастя. Адже у мене є ти, мій син. Славної життєвої дороги тобі, рівної і благополучної. І нехай кожне твоє бажання обов’язково виконується.

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Привітання у СМС

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Бажаю здоров’я, щасливої долі,

Удачі, кохання і грошей доволі.

Нехай тобі буде усе, як бажається,

Фортуна нехай лише усміхається!

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Я кожен день тобі бажаю,

Я кожен день тебе чекаю.

Синочку любий, рідний мій,

Найкращий подарунок мій.Із святом я тебе вітаю,

Молитвою оберігаю.

Хай доля щастя подарує,

Нехай шанують тебе всюди.

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Мій синочок, моя відрада,

Щастя життя ти моє,

Я тебе привітати рада,

Зі святом Днем синів!

Привітання в картинках

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