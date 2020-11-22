День сина (День синів) в Україні: привітання у прозі та листівках

День сина в Україні святкують щороку 22 листопада. Це свято відзначають в усьому світі з метою об’єднати рідних людей, звернути увагу на цінність сім’ї та нагадати, хто для нас найдорожчі люди.

День сина – це неофіційне свято, проте з кожним роком воно набуває популярності.

Загалом це свято продовжує традиції святкувань Дня матері та Дня батька, проте точної історії створення цієї дати немає. Також немає певних усталених правил щодо святкування цього дня.

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Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем сина у прозі та листівках.

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Сину, вітаємо тебе з Днем сина! Нехай небо над головою буде світлим, дні усі сонячними та безхмарними. Нехай життя буде наповнене радістю, щастям та вдачею. Наснаги тобі та перемог!

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Вітаємо з Днем сина! Ніколи не зупиняйся, рухайся впевнено до мети та вір у свої сили. Здоров’я тобі, щастя та сімейного затишку!

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З Днем сина! Бажаємо щастя, здоров’я, хороших та вірних друзів поруч з тобою. Більше перемог на твоєму шляху та здійснення найзаповітніших мрій.

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Вітаємо зі святом, сину! Нехай кожен день буде наповнений щастям, радістю, усмішками та позитивними емоціями. Бажаю, щоб все вдавалось, мрії збувались, натхнення лилось через край.

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Календар свят на грудень

У календарі свят на грудень 2020 налічується 36 пам’яних дат. Найбільші свята цього місяця – День Збройних сил України (6 грудня) та Різдво Христове (25 грудня).

Також у першому місяці зими буде багато професійних свят – День працівників прокуратури (1 грудня), День працівників статистики (5 грудня), День працівників суду (15 грудня), День працівників органів РАЦСу (18 грудня), День адвокатури (19 грудня).