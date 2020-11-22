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Факти / Lifestyle
Людмила Грубнік |

День синів: яке свято 22 листопада

22 листопада – 326 день року. Яке свято відзначають у цю дату, які існують прикмети і заборони, читайте на сайті Факти ICTV.

22 листопада – яке сьогодні свято

Сьогодні у світі відзначається сімейне свято День синів. Його мета, як і інших таких дат, нагадати про важливість сімейних зв’язків, підтримки і розуміння серед близьких.

За православним календарем, 22 листопада вшановують пам’ять преподобної Матрони Царгородської, яка жила у Константинополі у V столітті і віддано служила Богу.

Іменини 22 листопада

День ангела цього дня святкують Олексій, Віктор, Дмитро, Ілля, Костянтин, Матрона, Семен і Тимофій.

Читайте: Календар державних свят на 2020 рік

Прикмети 22 листопада

У народі 22 листопада називали днем ​​Матрони Зимової. Предки вірили, що саме сьогодні починається зима. За прикметами визначали погоду:

  • туманний день – до відлиги найближчим часом;
  • снігопад – до негоди взимку і навесні;
  • гуси вийшли на лід – до поліпшення погоди.

Що не можна робити 22 листопада

  • сьогодні не варто відмовляти гостям у візиті, предки вважали, що це принесе збитки;
  • також раніше вірили, що цього дня треба відвідати кладовище і прибрати могили померлих родичів, ігнорування цього правила може накликати біду.

Календар церковних свят

Наближається останній місяць 2020 року. Традиційно грудень – один з найбагатших місяців на різноманітні свята.

Серед значних дат – дні пам’яті святих Варвари, Сави та Миколи, католицьке Різдво.

Повний календар церковних свят на 2020 рік дивіться на сайті Факти ICTV.

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