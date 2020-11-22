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Факти / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

Міжнародний день сина: історія, традиції і найкращі привітання у листівках та СМС

Міжнародний день сина відзначають 22 листопада, цьогоріч це неділя.

Це сімейне свято, яке відзначають у всьому світі, але дати у різних країнах можуть відрізнятися.

У 2014 році завдяки виданню Guardian News & Media Limited з’явилася ідея проводити Міжнародний день сина – в контексті Міжнародного чоловічого дня.

У 2015 році ідею помітили в Україні. Потім її підтримали у Казахстані, так само 22 листопада, так і встановили фіксовану дату.

Однак популярність та більш широкий відгук Міжнародний день сина став набувати з 2018 року.

Особливих традицій цього дня немає, для кожної сім’ї вони свої. На Міжнародний день сина прийнято збиратися родиною та насолоджуватися спілкування один з одним.

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Зазвичай цього дня батьки вітають синів, а сини в свою чергу уважно ставляться до батька і матері.

Ми зібрали для вас яскраві картинки з привітаннями до Міжнародного дня сина!

Привітання у листівках

Міжнародний день синів - привітання Міжнародний день синів - привітання Міжнародний день синів - привітання Міжнародний день синів - привітання Міжнародний день синів - привітання

Привітання у СМС

*****

Такий син – це просто диво,
Все складається щасливо,
Дарує втіху і розраду,
Міцну опору і пораду.

*****

Синочку, ти в житті моєму нагорода,
Любов, надія, віра, честь.
І я, синочку дуже рада.
Що ти, рідненький, в мене є!

*****

Синочку рідненький, синочку наш миленький,
Тебе вітаємо цієї днини.
Дякуємо Богу за все, що дає,
Ну, а найперше, що ти у нас є.

*****

Гордість ти наша і віра,
Син найкращий, сім’ї крила.
Тобі зичимо жити в мирі,
В сеpці хай панує віра!

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