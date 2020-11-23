Covid-19 та білоруський: Оксфордський словник не зміг обрати слово 2020 року

Оксфордський словник у 2020 році не зміг обрати єдине слово року.

У загальний список слів потрапили поняття, які пов’язані з пандемією: коронавірус, Covid, Covid-19, пандемія, епідемія, соціальна дистанція, фізична дистанція, локдаун, віддалена робота і так далі.

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– Англійська мова, як і всі ми, була змушена швидко і неодноразово адаптуватися в цьому році. З огляду на феноменальний масштаб змін і розвитку мови протягом 2020 року, в Oxford Languages ​​прийшли до висновку, що його не можна чітко описати одним словом, – зазначають автори

У 2018 році Оксфордський словник визнав словом року toxic – отруєний, токсичний. Слово було обране через отруєння Сергія Скрипаля.

У 2019-му словом року стало словосполучення climate emergency – надзвичайна кліматична ситуація.

Локдаун – слово 2020 року

Британський словник англійської мови Collins English Dictionary назвав локдаун головним словом 2020 року.

Це режим ізоляції, що вводився в ряді країн через пандемію коронавірусу. У 2019 році Collins English Dictionary вибрав словосполученням року кліматичний страйк.

Джерело: Oxford Languages