Де зустріти Новий рік 2021 Україні: кращі ідеї

Карантинний 2020 рік, який запам’ятається нам завдяки пандемії Covid-19, закінчується. Скоро у свої права вступить новий 2021 рік. За східним календарем він пройде під знаком білого металевого бика. Це вольова, рішуча, благородна й мудра тварина.

Астрологи прогнозують, що 2021 рік, як і його символ, буде спокійним і пройде в праці. Він сприяє добрим, доброзичливим і працьовитим людям. Усе, що ви вкладете в роботі, повернеться сторицею.

Де зустріти Новий рік 2021 в Україні – дивіться в матеріалі Фактів ICTV. Ми обрали п’ять найкращих ідей в умовах карантину.

Затишний рідний дім

Новорічні та різдвяні свята – це та сама пора, коли можна побути вдома з рідними. В умовах карантину – це найбільш безпечний і логічний вибір. Свято можна зробити веселим і цікавим – усе в ваших руках.

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Кілька ідей, що можна зробити вдома на Новий рік:

спілкуватися за допомогою відеозв’язку в Zoom або Skype, випити ігристого вина й послухати улюблену музику;

співати улюблені пісні в караоке;

влаштувати костюмовану вечірку з вашими близькими – така ідея припаде до душі й дітям, і дорослим;

спекти імбирне печиво, пряникові будиночки, а потім всією родиною їх прикрасити.

Прогулянка на вулиці

Романтика зими й Нового року особливо відчувається під час прогулянки на вулиці. Одягніться тепло і вирушайте гуляти в новорічну ніч вулицями рідного міста. З вами обов’язково трапиться щось незвичайне й чарівне. Ця неперевершена атмосфера, коли вдалині видніється салют, назустріч йдуть радісні перехожі, а в повітрі відчувається атмосфера свята, ще надовго зарядить вас позитивом і енергією.

Софіївська площа в Києві

Кияни та гості столиці можуть прийти в Новорічну ніч на Софіївську площу. Тут кожного Нового року запалюється головна ялинка країни і проводиться різдвяний ярмарок разом із веселими конкурсами та масовими гуляннями.

Зустрічати Новий рік біля головної ялинки країни в оточенні сотень людей – це незабутні враження. Ви відчуєте святкову атмосферу й магію Нового року. Однак в умовах карантину не забувайте про засоби індивідуального захисту від вірусу і соціальну дистанцію.

Буковель, Яремче, Славське

Курорти Карпат – ще одне улюблене туристами місце, де можна зустріти Новий рік 2021. Засніжені вершини, вікові смерічки, гуцульський колорит приваблюють тисячі туристів, які їдуть не тільки, щоби покататися на лижах чи сноуборді. Сюди їдуть за зимовою казкою.

У карпатських готельних комплексах традиційно готують насичену й цікаву програму. Тут ви знайдете святкові частування, конкурси з піснями й танцями, квести з подарунками, майстер-класи, виступи українських зірок і ще багато цікавого.

Львів

Львів – ідеальне місце для тих, хто любить гуляти вузькими історичними вуличками міста, милуватися середньовічним замками й балувати себе кавою. Львів на Новий рік особливо прекрасний. Центр потопає в мільйонах вогнів і яскравій ілюмінації, в ароматах випічки і глінтвейну. На Площі Ринок традиційно проводять різдвяний ярмарок із розвагами, конкурсами та смаколиками. Тут панує самобутня атмосфера Галицького краю, яка підкорює з першого знайомства.

У Новий рік та Різдво 2021 українці будуть відпочивати сім днів. Коли будуть вихідні і на які дні тижня вони випадають – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.