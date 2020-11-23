Дощі синоптики прогнозують 23 листопада на Заході та Півночі України, у Харківській та Полтавській областях – з мокрим снігом. На дорогах ожеледиця.

На решті території – без опадів.

Вітер переважно західний, часом пориви до 15-20 м/с.

У південних областях вночі та вранці температура становитиме -1 +3, а вдень +4 +8.

На Півночі протягом дня – від -1 до +6, у Центрі – в межах +3 +5.

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На Заході переважно +3 +5, місцями до +6, в Карпатах – 4 -10.

У східних областях – від -2 до +2.

У Києві сьогодні дощ, протягом дня 4-6 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні на зиму 2020-2021

Синоптики прогнозували тепліший кінець осені, ніж зазвичай.

Значні морози не спостерігатимуться і у грудні.

Більш докладний прогноз погоди в Україні на зиму 2020 дивіться на сайті Факти ICTV.