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Факти / Lifestyle
Валентина Летяк |

Дощ і мокрий сніг: погода в Україні 23 листопада

Дощі синоптики прогнозують 23 листопада на Заході та Півночі України, у Харківській та Полтавській областях – з мокрим снігом. На дорогах ожеледиця.

На решті території – без опадів.

Вітер переважно західний, часом пориви до 15-20 м/с.

У південних областях вночі та вранці температура становитиме -1 +3, а вдень +4 +8.

На Півночі протягом дня – від -1 до +6, у Центрі – в межах +3 +5.

Читайте: Відлига і крижані дощі: синоптики дали прогноз на осінь і зиму

На Заході переважно +3 +5, місцями до +6, в Карпатах – 4 -10.

У східних областях – від -2 до +2.

У Києві сьогодні дощ, протягом дня 4-6 градусів тепла.

Погода 23 листопада

Прогноз погоди в Україні на зиму 2020-2021

Синоптики прогнозували тепліший кінець осені, ніж зазвичай.

Значні морози не спостерігатимуться і у грудні.

Більш докладний прогноз погоди в Україні на зиму 2020 дивіться на сайті Факти ICTV.

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