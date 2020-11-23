Погода на тиждень в Україні з 23 до 27 листопада 2020

У понеділок, 23 листопада, синоптики прогнозують дощі на Заході і Півдні України, на решті території буде хмарно з проясненями.

Найтепліше буде на півдні – від +5 до +9 та у північних регіонах +3 +6.

У Києві температура вдень прогріється до +6, а вночі опуститься до 0.

У вівторок, 24 листопада, в Україні випаде сніг. На заході країни буде сонячно, а в Ужгороді навіть не прогнозують хмарності.

На півночі країни зима наступить у Луцьку, Рівному, Житомирі, Чернігові та Сумах.

У столиці пройде сніг разом з дощем, але температура не опуститься нижче нуля.

Читайте: Прогноз погоди в Україні на осінь і зиму

У середу, 25 листопада, очікується суха і сонячна погода у всіх областях, окрім Сходу, там уночі стовпчик термометра опуститься до -3.

На Закарпатті буде +5 +7, в інших західних областях переважно +6.

У Києві без опадів та хмарності зберігатиметься сонячна погода.

Читайте: Прогноз погоди в Україні на осінь і зиму

У четвер, 26 листопада, на сході країни буде хмарно, але без опадів. Температура повітря уночі опуститься до -2. У Києві буде аналогічна ситуація.

У західних областях денна температура становитиме від +2 до +8, в південних регіонах +6 +10.

У п’ятницю, 27 листопада, дощі зі снігом очікуються на всьому Заході, а в східних та областях буде хмарно з проясненями.

У Києві також засніжить, але можливе утворення ожеледиці, оскільки уночі температура опуститься до -2.

Погода у листопаді 2020

Синоптики прогнозували, що середня місячна температура у листопаді 2020 коливатиметься у діапазоні +1 +8, і ці показники близькі до середніх багаторічних значень.

Що стосується опадів, то їх кількість також буде в межах норми.