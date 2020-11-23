У календарі на 2020 рік 23 листопада – це понеділок і 237 день року. Які свята припадають на цю дату та у кого сьогодні день ангела, читайте далі.
23 листопада – яке сьогодні свято
В Україні немає жодних свят, але в світі відзначають Міжнародний день акварелі. Його ініціатор – мексиканський художник Альфредо Гуаті Рохо.
А православні сьогодні вшановують пам’ять святого Георгія Побідоносця.
За народним календарем – день Ераста і Родіона.
Читайте: Календар церковних свят на листопад 2020
Іменини 23 листопада
Іменини сьогодні відзначають Олександр, Олексій, Ганна, Борис, Георгій, Денис, Іван, Костянтин, Михайло, Миколи, Ольга, Петро.
Прикмети 23 листопада:
- Випало багато снігу – до теплої зими.
- Якщо на дорозі багнюка, зима буде морозною.
- Туман землею стелиться – скоро потеплішає.
- Голосно цвірінькають горобці – також до відлиги.
- Вітряна погода 23 листопада віщує похолодання і заметіль.
- Якщо ввечері іній на деревах – чекайте сильних снігопадів.
Що не можна робити 23 листопада:
- Серйозні плани краще відкласти на інший день.
- Бажано відмовитися від далеких поїздок.
- Небезпечно сідати за кермо.
Свята у листопаді 2020
У календарі на листопад 2020 ще залишилося кілька важливих дат. 25 листопада – Міжнародний день боротьби зa ліквідацію насильства щодо жінок, а 28 листопада в Україні вшановують пам’ять жертв голодоморів.
Крім того, у православних християн 28 листопада починається багатоденний Різдвяний піст, який завершиться 6 січня.