У календарі на 2020 рік 23 листопада – це понеділок і 237 день року. Які свята припадають на цю дату та у кого сьогодні день ангела, читайте далі.

23 листопада – яке сьогодні свято

В Україні немає жодних свят, але в світі відзначають Міжнародний день акварелі. Його ініціатор – мексиканський художник Альфредо Гуаті Рохо.

А православні сьогодні вшановують пам’ять святого Георгія Побідоносця.

За народним календарем – день Ераста і Родіона.

Читайте: Календар церковних свят на листопад 2020

Іменини 23 листопада

Іменини сьогодні відзначають Олександр, Олексій, Ганна, Борис, Георгій, Денис, Іван, Костянтин, Михайло, Миколи, Ольга, Петро.

Прикмети 23 листопада:

Випало багато снігу – до теплої зими.

Якщо на дорозі багнюка, зима буде морозною.

Туман землею стелиться – скоро потеплішає.

Голосно цвірінькають горобці – також до відлиги.

Вітряна погода 23 листопада віщує похолодання і заметіль.

Якщо ввечері іній на деревах – чекайте сильних снігопадів.

Що не можна робити 23 листопада:

Серйозні плани краще відкласти на інший день.

Бажано відмовитися від далеких поїздок.

Небезпечно сідати за кермо.

Свята у листопаді 2020

У календарі на листопад 2020 ще залишилося кілька важливих дат. 25 листопада – Міжнародний день боротьби зa ліквідацію насильства щодо жінок, а 28 листопада в Україні вшановують пам’ять жертв голодоморів.

Крім того, у православних християн 28 листопада починається багатоденний Різдвяний піст, який завершиться 6 січня.