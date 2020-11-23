Компанія SpaceX перенесла на добу запуск на орбіту важкої ракети-носія Falcon 9 з черговою партією з 60 міні-супутників.

Їх повинні були запустити для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

Запуск 16-ї групи інтернет-супутників Starlink тепер планується на 23 листопада о 21.34 (24 листопада о 04.34 за київським часом) з 40-го стартового комплексу космічного центру імені Кеннеді у Флориді.

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Попередню партію з 60 супутників Starlink запустили 24 жовтня. Орбітальне угруповання SpaceX вже складається з 893 космічних апаратів системи Starlink.

Наразі компанія є найбільшим супутниковим оператором у світі.

У перспективі компанія SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тис. космічних апаратів для створення повномасштабної мережі.

Стиковка з МКС

17 листопада компанії SpaceX заявила про успішне стикуваня космічного корабля Crew Dragon з МКС.

Запуск пілотованого корабля Crew Dragon до Міжнародної космічної станції стартував з космодрому на мисі Канаверал у Флориді.