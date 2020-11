У Ноттінгемі вкрали частину роботи Бенксі – велосипед без колеса

У британському Ноттінгемі вкрали велосипед із відсутнім колесом, який був частиною нової роботи вуличного художника Бенксі.

На картині зображено дівчинку, яка крутить замість хула-хупа покришку від велосипеда, який був прикутий ланцюгом до найближчого стовпа біля салону краси.

Графіті виник на стіні 13 жовтня, а пізніше Бенксі підтвердив, що саме він був його творцем, змусивши туристів вишиковуватися в чергу, щоб подивитися на зображення.

Велосипед, схоже, було вкрадено на вихідних, але до ранку понеділка на його місце поставили новий гірський велосипед Raleigh Outland без заднього колеса.

Look out for Banksy’s bike on your local Gumtree ????https://t.co/r7iXxqOW5T pic.twitter.com/Ft52vU7hi1

— Pathless Pilgrim Ⓥ (@PathlessPilgrim) November 23, 2020