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Факти / Lifestyle
Віталій Плахта |

У Ноттінгемі вкрали частину роботи Бенксі – велосипед без колеса

У британському Ноттінгемі вкрали велосипед із відсутнім колесом, який був частиною нової роботи вуличного художника Бенксі.

На картині зображено дівчинку, яка крутить замість хула-хупа покришку від велосипеда, який був прикутий ланцюгом до найближчого стовпа біля салону краси.

Графіті виник на стіні 13 жовтня, а пізніше Бенксі підтвердив, що саме він був його творцем, змусивши туристів вишиковуватися в чергу, щоб подивитися на зображення.

Велосипед, схоже, було вкрадено на вихідних, але до ранку понеділка на його місце поставили новий гірський велосипед Raleigh Outland без заднього колеса.

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Бенксі не звикати

У липні Бенксі намалював нове графіті, присвячене пандемії коронавірусу, в одному з вагонів лондонського метрополітену.

Не довго щури, які чхають і літають на масках, красувалися на стінах вагона, адже їх дуже швидко стерли працівники лондонської підземки.

Фото: Pathless Pilgrim 

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