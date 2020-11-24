24 листопада – яке сьогодні свято, прикмети і заборони

24 листопада в Україні усі православні віряни згадують монаха Феодора Студита. Він був визначним святим часів боротьби з єрессю іконоборства.
Візантійський монах навчав єретиків поклонятися іконам, а його богословські праці використовували ченці Києво-Печерського монастиря.
24 листопада – яке сьогодні свято
Сьогодні, 24 листопада, у США відзначається День дружби.
Також 24 листопада у 1934 році помер перший голова Української Центральної Ради Михайло Грушевський.
Іменини 24 листопада
День ангела 24 листопада святкують Федір, Максим, Вікентій, Степан, Євгеній, Віктор.
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Традиції і прикмети на 24 листопада
24 листопада на Федора Студита зазвичай завжди була прохолодна та часом морозна погода.
- Федір Студит землю студить.
- Якщо 24 листопада на Федора погода тепла, то вся зима буде теплою, якщо ж холодна – вся зима буде холодною.
- Вітри на Федора завжди прохолодні.
Що не можна робити сьогодні, 24 листопада
- Якщо не помолитися преподобному Феодору Студиту – можуть з’явитися шлункові хвороби.
- Ходити на цвинтар.
Церковні свята у листопаді 2020
У детальному календарі православних свят на листопад 2020 Факти ICTV зібрали головні пам’ятні дати останнього місяця осені.
Так, 28 листопада ропочинається Різдвяний піст.