24 листопада – яке сьогодні свято, прикмети і заборони

24 листопада в Україні усі православні віряни згадують монаха Феодора Студита. Він був визначним святим часів боротьби з єрессю іконоборства.

Візантійський монах навчав єретиків поклонятися іконам, а його богословські праці використовували ченці Києво-Печерського монастиря.

24 листопада – яке сьогодні свято

Сьогодні, 24 листопада, у США відзначається День дружби.

Також 24 листопада у 1934 році помер перший голова Української Центральної Ради Михайло Грушевський.

Іменини 24 листопада

День ангела 24 листопада святкують Федір, Максим, Вікентій, Степан, Євгеній, Віктор.

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Традиції і прикмети на 24 листопада

24 листопада на Федора Студита зазвичай завжди була прохолодна та часом морозна погода.

Федір Студит землю студить.

Якщо 24 листопада на Федора погода тепла, то вся зима буде теплою, якщо ж холодна – вся зима буде холодною.

Вітри на Федора завжди прохолодні.

Що не можна робити сьогодні, 24 листопада

Якщо не помолитися преподобному Феодору Студиту – можуть з’явитися шлункові хвороби.

Ходити на цвинтар.

Церковні свята у листопаді 2020

У детальному календарі православних свят на листопад 2020 Факти ICTV зібрали головні пам’ятні дати останнього місяця осені.

Так, 28 листопада ропочинається Різдвяний піст.