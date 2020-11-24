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Факти / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

Феодора Студита: яке свято сьогодні, 24 листопада

24 листопада в Україні усі православні віряни згадують монаха Феодора Студита. Він був визначним святим часів боротьби з єрессю іконоборства.

Візантійський монах навчав єретиків поклонятися іконам, а його богословські праці використовували ченці Києво-Печерського монастиря.

24 листопада – яке сьогодні свято, прикмети і заборони

24 листопада – яке сьогодні свято

Сьогодні, 24 листопада, у США відзначається День дружби.

Також 24 листопада у 1934 році помер перший голова Української Центральної Ради Михайло Грушевський.

Іменини 24 листопада

День ангела 24 листопада святкують Федір, Максим, Вікентій, Степан, Євгеній, Віктор.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Традиції і прикмети на 24 листопада

24 листопада на Федора Студита зазвичай завжди була прохолодна та часом морозна погода.

  • Федір Студит землю студить.
  • Якщо 24 листопада на Федора погода тепла, то вся зима буде теплою, якщо ж холодна – вся зима буде холодною.
  • Вітри на Федора завжди прохолодні.

Що не можна робити сьогодні, 24 листопада

  • Якщо не помолитися преподобному Феодору Студиту – можуть з’явитися шлункові хвороби.
  • Ходити на цвинтар.

Церковні свята у листопаді 2020

У детальному календарі православних свят на листопад 2020 Факти ICTV зібрали головні пам’ятні дати останнього місяця осені.

Так, 28 листопада ропочинається Різдвяний піст.

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