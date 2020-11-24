Китай за допомогою ракети-носія Long March 5 вивів на орбіту зонд, який вперше за 44 роки повинен зібрати і доправити зразки ґрунту Місяця на Землю.

Запуск відбувся із космодрому Веньчан.

Очікується, що спочатку ракета-носій досягне орбіти Місяця, потім приземлиться на поверхню та збере зразки, щоб доправити на їх Землю у грудні цього року.

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За планом, ракета повинна доставити близько 2 кг породи, щоб допоможе зрозуміти, коли на Місяці припинилася вулканічна активність і зникло магнітне поле.

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Раніше відповідні спроби зібрати ґрунт у 1970-их роках робили США та СРСР.

Напередодні стало відомо, що NASA висадить астронавтів на Місяць в 2024 році. Саме тоді відбудеться місія Artemis-3 у районі Південного полюсу Місяця. Астронавти проведуть на поверхні природного супутника сім днів.