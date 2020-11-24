Місячний календар на листопад 2020 передбачає багато сприятливих та нейтральних днів. У першій половині листопаду варто буде зосередитись на досягнені омріяної мети.

У другій половині місяця передбачаються несприятливі дні, під час яких варто зберігати спокій та уникати конфліктних ситуацій.

Коли варто розпочинати справи та планувати важливі події за місячним календарем на листопад 2020, читайте на Фактах ICTV.

Місячний календар на 1 листопада

Сприятливий день для концентрації на своїй діяльності та досягненні мети. Цього дня відчуватиметься надлишок сил, який варто направити на у творчість та допрацювання над незакінченими справами.

Місячний календар на 2 листопада

Цей день сприятливий для проведення важливих зустрічей, які не мають відношення до фінансів. Також варто зустрітись з рідними, друзями. За місячним календарем 2 листопада є хорошим днем для зміцнення стосунків з коханими.

Місячний календар на 3 листопада

Сприятливий день у місяці. Варто переглянути своє життя та відкинути усі можливі ілюзії. У цей день потрібно прислухатись до своєї інтуїції, проявити гнучкість та спонтанність.

Місячний календар на 4 листопада

Нейтральний день, проте потрібно остерігатись конфліктних ситуацій, оскільки вони можуть призвести до трагічних наслідків. Час варто присвятити духовному та моральному очищенню, подумати про свою вчинки, погані сторони.

Місячний календар на 5 листопада

Цей день ідеальний для самоаналізу та налагодження стосунків з коханою людиною. Варто приділити час собі та реалізації незакінчених справ.

Місячний календар на 6 листопада

День вдалий для спілкування у колективі, подорожей та ділових відряджень. Добре розпочати фізичні навантаження, очистити на оздоровити свій організм.

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Місячний календар на 7 листопада

Сприятливий час для вирішення фінансових питань та накопичення капіталу. У цей день відчуватиметься підвищення впевненості у власних силах. Вільний час краще провести з близькими людьми вдома або на природі. Усуньте всі розбіжності з коханою людиною.

Місячний календар на 8 листопада

Емоційно нестабільний день. Відчуватиметься перенапруження та гостре сприйняття критики. Цей день варто уникати конфліктних ситуацій, вирішення спірних питань.

Місячний календар на 9 листопада

Нейтральний день. Варто правильно розподілити енергетичний потенціал між закінченням справ та фізичними навантаженнями.

Місячний календар на 10 листопада

Більшу частину часу приділіть вивченню нової інформації, в роботі і вирішенні повсякденних проблем можливий застій. Цей період характеризується частими перепадами настрою, ексцентричною поведінкою і бажанням отримати максимальну свободу. Цього дня можуть загостритись хронічні захворювання.

Місячний календар на 11 листопада

Небезпечний день. Конфліктні ситуації виникатимуть на рівному місці, а розпочаті справи принесуть лише втрати і збитки. Варто звільнися від непотрібних контактів і подивися на життя тверезим поглядом.

Місячний календар на 12 листопада

Сприятливий день для будь-яких починань. Скористайся цим і вирішіть питання пов’язані з фінансами, не за горами отримання матеріальної винагороди. У цю місячну добу закрийте старі проблеми, бажано віддати борги.

Місячний календар на 13 листопада

Сприятливий день. Не варто боятись розкрити творчий потенціал та активізувати розумову діяльність, показати керівництву лідерські здібності. У вільний час відвідайте театр. Не відмовляйте собі у невеликих покупках — вони поліпшать настрій на довгий час.

Місячний календар на 14 листопада

Небезпечний день. Не потрібно допускати поганих думок та розпочинати нові справи чи їх планувати. Варто уникати конфліктів та критичних ситуацій.

Місячний календар на 15 листопада

Також небезпечний день, у який відчуватиметься підвищена емоційність та загострення негативних відчуттів. Створення нових проектів не призведе до успіху, тому приділіть час плануванню справ на майбутнє. Великий ризик отримання травм.

Місячний календар на 16 листопада

Сприятливий день для здійснення нетривалих поїздок, одержання нових знань і спілкування з однодумцями. Великий ризик підвищення неуважності — сконцентруйтеся на вирішенні однієї справи.

Місячний календар на 17 листопада

Цього дня існує загроза сварок з близькими, а, щоби уникнути цього, перенаправ енергію, наприклад, на фізичні навантаження. Пасивність протипоказана і є небезпечною. Пориньте в роботу, не проявляйте агресію і недовірливість, не бійтеся йти на компроміс.

Місячний календар на 18 листопада

Сприятлива місячна доба для усамітнення, пасивності, відпочинку у колі сім’ї. Цей день невдаліший для спілкування із державними органами і представниками владних структур та вирішення фінансових проблем.

Місячний календар 19 листопада

Сприятливий день для закріплення отриманих раніше результатів, продовження руху до поставленої мети. Варто звернути увагу на реакцію людей, котрі оточують, на вашу діяльність та усунути можливі непорозуміння.

Місячний календар на 20 листопада

Цього дня варто приділити час для виконання рутинної роботи, що допоможе отримати заслужену нагороду і просування кар’єрними сходами. Зверніть увагу на здоров’я — займіться спортом, більше часу проводьте на свіжому повітрі. Не бійтеся знайомитися з новими людьми, переїжджати або подорожувати.

Місячний календар на 21 листопада

Сприятливий день для ділової активності. Твої ідеї підтримають найближчі люди, а також новонабуті знайомі. Побережи здоров’я, висока ймовірність застудитися. Народжені цього дня будуть мати міцне здоров’я.

Місячний календар на 22 листопада

Вдалий період для створення своєї робочої команди і поліпшення відносин в колективі. Нові справи вимагають додаткової підготовки, тому їх краще відкласти. Гарний час для очищення як тілесного, так і духовного.

Місячний календар на 23 листопада

Емоційно нестабільний час. Варто остерігатись великих компаній, краще побути на самоті або з близькими. Зберігайте спокій незалежно від того, що відбувається. Не беріться за нові справи – високий ризик помилки, можна переоцінити себе і провалити справу.

Місячний календар на 24 листопада

Цього дня посилюється течія життєвої енергії, відчуватиметься надзвичайний приплив сил. Проте існує підвищений ризик отримання травм і виникнення безпричинних конфліктів. Будьте напоготові, виключіть спілкування з малознайомими людьми, проявіть наполегливість в справах.

Місячний календар на 25 листопада

Енергетично потужний день. Потрібно направити енергію на завершення раніше розпочатих справ. Плідна фізична і психологічна діяльність допоможе вийти в лідери. Більше спілкуйтеся з колегами, не з’ясовуйте стосунки з другою половинкою, знайдіть час для подорожі.

Місячний календар на 26 листопада

Сприятливий день для роботи. Позитивний результат можливий при повній моральній і фізичній віддачі.

Місячний календар на 27 листопада

Постарайтеся цього дня вибрати справу до душі, якщо не впевнені в ухваленні рішення, порадьтеся зі старшими за віком людьми. Сконцентруйте всю увагу на поставленій меті.

Місячний календар на 28 листопада

Сьогодні ідеальний день для початку будь-якої важливої ​​справи, ідеї підтримають усі. Не зменшуйте темп в розпочатих раніше справах, сміливо вирушайте в поїздки. Зверніть увагу на свій спосіб життя, позбудьтеся згубних звичок.

Місячний календар на 29 листопада

У цей день варто стежити за своїми відчуттями, контролювати події, зберігати спокій, не піддаватися на будь-які провокації. Велика ймовірність конфронтацій, ускладнення відносин з близькими, тому, за можливості, проведи день на самоті.

Місячний календар на 30 листопада

Сприятливий день, проте будьте уважні у спілкуванні з людьми, намагайтеся не потрапляти під їх вплив. Постарайтеся залагодити всі конфлікти з родичами, вирішуйте побутові проблеми, які накопичилися.

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