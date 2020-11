Не дозволяйте лосям лизати вашу машину: в Канаді з’явилися незвичайні знаки

Цими вихідними відвідувачів канадського національного парку зустрічали досить незвичайним цифровим дорожнім знаком: “Не дозволяйте лосям лизати вашу машину”.

Як з’ясувалося, знаки були вивішені посадовими особами національного парку Джаспер у провінції Альберта на південному заході Канади з метою спробувати перешкодити лосям злизувати дорожню сіль з непрацюючих автомобілів.

Представник парку розповів, що лосі, зазвичай, отримують сіль, життєво важливу частину свого раціону, з солонців – відкладень солі та мінералів, розкиданих в усьому парку.

Але тварини виявили, що вони можуть отримати мінерал з автомобілів, забризканих дорожньою сіллю.

Проблема в тому, що в пошуках такої “закуски” лось бродитиме дорогами, що проходять через парк, що збільшує ймовірність наїзду на тварин.

Тому адміністрація парку просить туристів від’їхати, якщо вони побачать, що лось підходить, щоб перекусити.

Oh hi, moose. We have strict instructions about your snack habits. #jasper #Alberta ???????? pic.twitter.com/xSNo7YBrXS

— Carolyn Campbell (@_CLCampbell) November 15, 2020