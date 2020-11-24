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Факти / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

НЛО чи шанувальники Кубрика? У пустелі США знайшли металевий моноліт

В США дослідники серед скель виявили дивний металевий моноліт.

Прямокутну стелу заввишки понад 3,5 м помітили з гелікоптера під час підрахунку популяції диких баранів у віддалених районах штату.

НЛО чи шанувальники Кубрика? У пустелі США знайшли металевий моноліт

Фото моноліту в пустелі швидко поширилися в соціальних мережах. Багато хто порівняв дивну знахідку з культовим фільмом Стенлі Кубрика Космічна одісея 2001.

Саме така чорна стела була ключовим зв’язком з невідомими інопланетними істотами.

Дослідники припускають, що моноліт міг встановити один із шанувальників Космічної одісеї.

Наразі влада Юти визначає, чи буде доцільним подальше розслідування обставин появи моноліту в пустелі Юти.

Джерело: ВВС Україна

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