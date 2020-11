НЛО чи шанувальники Кубрика? У пустелі США знайшли металевий моноліт

В США дослідники серед скель виявили дивний металевий моноліт.

Прямокутну стелу заввишки понад 3,5 м помітили з гелікоптера під час підрахунку популяції диких баранів у віддалених районах штату.

Фото моноліту в пустелі швидко поширилися в соціальних мережах. Багато хто порівняв дивну знахідку з культовим фільмом Стенлі Кубрика Космічна одісея 2001.

Саме така чорна стела була ключовим зв’язком з невідомими інопланетними істотами.

A strange 3.6m tall metal monolith has been discovered in the #Utah desert.

So, who has installed the monolith, some new wave artist, or a fan of 2001: A Space Odyssey, the 1968 film directed by #StanleyKubrick, or by #aliens?https://t.co/dw65BcwIs7 pic.twitter.com/JmTFXtx2MI

— Emmanuel Ghandilyan (@EmmanuelGhandil) November 24, 2020