Подвійна планета: як побачити найсильніше за 800 років зближення Юпітера і Сатурна

Юпітер і Сатурн вирівняються на нічному небі 21 грудня.

Це буде найсильніше зближення планет за 800 років.

Дві планети рухаються до вирівнювання кожні 20 років.

Але цього року вони будуть настільки близько, що виглядатимуть як “подвійна планета”.

Востаннє Сатурн і Юпітер були такими близькими і помітними в 1226 році

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Як побачити зближення планет

Звичайно, дві планети перебувають набагато далі одна від одної, ніж здається: відстань між ними в чотири рази більша за відстань між Землею та Сонцем.

Але для наших неозброєних очей вони виглядатимуть, як одна крапка яскравого світла.

Побачити поєднання Сатурна і Юпітера в Європі буде складно, однак можливо.

Через годину після заходу сонця потрібно направити свій телескоп на південно-західний горизонт. Слід врахувати також, щоби не було низьких хмар.

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Веб-сайти, такі як Stellarium, можуть допомогти вам зорієнтувати свій телескоп до місця зустрічі планет.

Якщо цього дня небо буде хмарним, не хвилюйтеся: космічна подія триватиме з 17 до 25 грудня.

21 грудня – день, коли дві планети будуть найближчими одна до одної на небі.

Джерело: Business Insider