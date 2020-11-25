25 листопада – 329 день року. Яке свято відзначають у цю дату, читайте на сайті Факти ICTV.
25 листопада – яке сьогодні свято
Сьогодні у світі – Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. Свято відзначають з 1981 року, його мета – звернути увагу на проблему насильства над жінками у світі.
За православним календарем, 25 листопада вшановують пам’ять святого Іоанна Милостивого, який жив в Олександрії в VI-VII століттях і відомий добрими вчинками: викуповував полонених, давав їжу і притулок знедоленим.
Іменини 25 листопада
День ангела у цей день святкують Іван, Лев, Микола, Сава, Катерина, Єлизавета.
Читайте: Календар державних свят на 2020 рік
Прикмети на 25 листопада
За погодними умовами, які фіксуються цього дня, предки дізнавалися про те, якими будуть зима і весна. Прикмети:
- теплий день – до ранньої весни;
- яка погода сьогодні, таким буде і початок зими;
- сніг випав – весна буде пізньою.
Що не можна робити 25 листопада
- небажано цього дня вирушати у далеку дорогу, подорож краще перенести;
- не варто купувати нові речі, вони довго не прослужать.
Календар церковних свят
Незабаром грудень. Традиційно він один з найбагатших періодів на різні святкові дні.
Докладний календар церковних свят на 2020 рік дивіться на сайті Факти ICTV.