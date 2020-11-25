25 листопада – 329 день року. Яке свято відзначають у цю дату, читайте на сайті Факти ICTV.

25 листопада – яке сьогодні свято

Сьогодні у світі – Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. Свято відзначають з 1981 року, його мета – звернути увагу на проблему насильства над жінками у світі.

За православним календарем, 25 листопада вшановують пам’ять святого Іоанна Милостивого, який жив в Олександрії в VI-VII століттях і відомий добрими вчинками: викуповував полонених, давав їжу і притулок знедоленим.

Іменини 25 листопада

День ангела у цей день святкують Іван, Лев, Микола, Сава, Катерина, Єлизавета.

Читайте: Календар державних свят на 2020 рік

Прикмети на 25 листопада

За погодними умовами, які фіксуються цього дня, предки дізнавалися про те, якими будуть зима і весна. Прикмети:

теплий день – до ранньої весни;

яка погода сьогодні, таким буде і початок зими;

сніг випав – весна буде пізньою.

Що не можна робити 25 листопада

небажано цього дня вирушати у далеку дорогу, подорож краще перенести;

не варто купувати нові речі, вони довго не прослужать.

Календар церковних свят

Незабаром грудень. Традиційно він один з найбагатших періодів на різні святкові дні.

Докладний календар церковних свят на 2020 рік дивіться на сайті Факти ICTV.