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Віталій Плахта |

Golden Joystick Awards 2020: названо найкращі ігри для PS, Xbox і ПК

На церемонії Golden Joystick Awards 2020 року, де за найкращі відеоігри голосують геймери, названо найкращі тайтли року для PlayStation, Xbox, ПК і Nintendo Switch.

Найкраща гра для PlayStation

Гра The Last of Us Part II отримала золотий джойстик, вигравши у номінації Гра року для PlayStation на церемонії Golden Joystick Awards 2020.

Продовження гри компанії Naughty Dog також завоювало нагороди за найкращу розповідь і найкращий візуальний дизайн.

The Last of Us Part II обійшла такі тайтли, як Ghost of Tsushima, Dreams і Final Fantasy 7 Remake, що свідчить про те, наскільки конкурентоспроможною була категорія в цьому році.

Ви можете переглянути повний список номінантів нижче:

  • The Last of Us Part II (winner)
  • Nioh 2
  • Ghost of Tsushima
  • Final Fantasy 7 Remake
  • Marvel’s Iron Man VR
  • Spelunky 2
  • Dreams
  • Fall Guys

Найкраща гра для Xbox, ПК і Nintendo Switch

Найкращою грою для Xbox геймери назвали платформер Ori and the Will of the Wisps, а для Nintendo Switch – симулятор Animal Crossing: New Horizons.

Фанати ПК-геймінгу визнали найкращою грою Death Stranding.

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Найочікуваніша гра

Любителі віртуальних світів із нетерпінням чекають на вихід гри God of War Ragnarok.

Продовження екшену вийде в 2021 році на PlayStation 5.

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