Golden Joystick Awards 2020: названо найкращі ігри для PS, Xbox і ПК

На церемонії Golden Joystick Awards 2020 року, де за найкращі відеоігри голосують геймери, названо найкращі тайтли року для PlayStation, Xbox, ПК і Nintendo Switch.
Найкраща гра для PlayStation
Гра The Last of Us Part II отримала золотий джойстик, вигравши у номінації Гра року для PlayStation на церемонії Golden Joystick Awards 2020.
Продовження гри компанії Naughty Dog також завоювало нагороди за найкращу розповідь і найкращий візуальний дизайн.
The Last of Us Part II обійшла такі тайтли, як Ghost of Tsushima, Dreams і Final Fantasy 7 Remake, що свідчить про те, наскільки конкурентоспроможною була категорія в цьому році.
Ви можете переглянути повний список номінантів нижче:
- The Last of Us Part II (winner)
- Nioh 2
- Ghost of Tsushima
- Final Fantasy 7 Remake
- Marvel’s Iron Man VR
- Spelunky 2
- Dreams
- Fall Guys
Найкраща гра для Xbox, ПК і Nintendo Switch
Найкращою грою для Xbox геймери назвали платформер Ori and the Will of the Wisps, а для Nintendo Switch – симулятор Animal Crossing: New Horizons.
Фанати ПК-геймінгу визнали найкращою грою Death Stranding.
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Найочікуваніша гра
Любителі віртуальних світів із нетерпінням чекають на вихід гри God of War Ragnarok.
Продовження екшену вийде в 2021 році на PlayStation 5.